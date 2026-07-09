Управител на хлебозавод изчезна мистериозно в Павликени, оставил телефони и документи в колата (Обзор)

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Дори учителите в града се включват в издирването на 54-годишния Димитър Георгиев, полицията няма данни за отвличане

С дронове и термокамери от два дни издирват в района на Павликени управителя на хлебозавод МИО в града Димитър Георгиев.

54-годишният бизнесмен изчезна безследно в сряда сутринта. Сигналът до полицията е подаден от негови близки, след като до обяд на 8 юли не успели да се свържат с него. Както обикновено Георгиев отишъл на работа.

Паркирал колата си, но не е влязъл в хлебозавода

Вместо това тръгнал по черен път към парк-хотел над града. Камери на съседни къщи са го снимали да се движи сам в посока автополигона, където се провежда офроуд шампионатът в същия район, но в този ден събитие не е имало.

Оттам следите му се губят. Според запознати с издирвателната операция, преди да заключи паркирания автомобил, Георгиев е оставил вътре телефоните си, портфейл, лични документи. Полицията работи по различни версии, но в официално съобщение вчера подчертаха, че няма данни да е отвлечен.

Любопитен факт е, че в първите 12 г. от трансформацията си мелницата в Павликени бе ръководена лично от Лазар Лазаров - дядото на осъдения за убийството на сестрите Белнейски Лазар Колев. Вече покойният бай Лазар създава със сина си Паун Лазаров фирма МИО в Пазарджик. Решават да стъпят и в Северна България и инвестират в земеделския край.

Георгиев не е от фамилията на Лазарови. Назначен е преди години като управител, разказа кметът на Павликени Емануил Манолов. Преди да стане кмет Манолов е строил целия комплекс МИО от 1999 до 2009 г.

"Познавам го от първия ден, в който дойде като управител. Много добър човек, отзивчив, помага на общината за празници и културни събития, член е на УС на футболния клуб. Всъщност Паун Лазаров е в управителния съвет, но той имаше пълномощно и го представлява на всички събрания. Не съм чувал да е имал проблеми във фирмата. Даже идваха наскоро при главния архитект в общината за проекти, свързани с нов цех и разширяване на производството", разказа пред "24 часа" инж. Манолов.

Георгиев, който е родом от Пазарджик, бил изключително лоялен към работодателите си. Първите години живеел в стари канцеларии на бившата тухлена фабрика, докато му построят къща в Павликени. Създал семейство в града, има син.

Познати споделят в коментари в социалните мрежи, че

преди време е получавал заплахи, свързани с бусовете за доставки

Полиция, доброволци, близки и приятели издирват 54-годишния Димитър, но няма данни за отвличане. Това пише в официално разпространена информация от ОДМВР-Велико Търново. От полицията потвърдиха пред "24 часа", че автомобилът му е бил оставен в Павликени пред сградата, в която работи. Обявен е за общодържавно издирване.

Димитър Георгиев е висок около 174 см, със слабо телосложение, късо подстригана прошарена коса и къса брада. В деня на изчезването е бил облечен с черна тениска и къси дънкови панталони.

Пред общината се събраха хората от доброволното формирование за помощ при бедствия и пожари, общински служители, учители, граждани, за да разширят периметъра на търсене.

"Община Павликени оказва подкрепа за акцията. В момента събираме състава на Доброволно формирование 4501 - Павликени, които ще участват в претърсването на широк район северно от града.

Чрез директорите на училищата и на детската ясла сме отправили призив към мъжете в тези учреждения – огняри и преподаватели, също да бъдат доброволци в акцията", написа във фейсбук кметът Манолов.

Община Павликени призовава и гражданите, които имат възможност,

да се включат в организираното доброволческо издирване на изчезналия

Димитър Георгиев. Сборният пункт бе в 8,30 ч пред сградата на кметството в Павликени.

От местната управа молят доброволците да бъдат с подходящо облекло и обувки за придвижване по пресечен терен, да носят вода и зареден мобилен телефон.

Кметът благодари на всички, които ще отделят от времето си и ще помогнат в издирването. И призовава, ако някой разполага с информация за местонахождението на Димитър Георгиев, незабавно да звъни на тел. 112, на тел. 0610/53501 или в най-близкото поделение на МВР.

"Нека с общи усилия направим всичко възможно той да бъде открит", завършва инж. Манолов.