Директори: Деца със заболявания заемат места на отличници в елитните гимназии

Само този на СМГ развълнуван да посрещне две със специални потребности. В МОН обсъждат промени в правилата

Около 90 деца с хронични заболявания или със специални образователни потребности (СОП) са насочени към елитни гимназии, без значение какви са резултатите им от националните външни оценявания. Тъй като това е почти 2 пъти повече спрямо минали години, въпросът фокусира вниманието на директори и родители, които подчертават, че на този фон в някои от паралелките ученици с висок бал не могат да се класират само заради половин точка.

Децата, насочени от комисията към регионалното управление на образованието, влизат в бройките на утвърдения държавен план-прием, за тях не се отпускат допълнителни места. Става дума за ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални потребности, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и др.

“Непонятно е защо учениците с хронични заболявания се приемат в рамките на общия прием, а не извън него”, написа в края на юни депутатката от ДБ Елисавета Белобрадова във фейсбук.

Ако бройките са над план-приема, проблемът няма да е толкова голям, смята директорът на столичното 51-о СУ “Елисавета Багряна” Веселин Стефанов. Но пък ще се увеличи числеността на паралелките, което ще затрудни работата, а и децата с по-нисък бал няма да се чувстват добре в силно мотивиран клас. “Проблемът е, че децата, които се борят за елитни гимназии, влизат в паралелките с бал от 400-450 и нагоре. Доста от тях се разминават с мечтата си за няколко стотни. Децата, които са насочени, наистина са ощетени от съдбата, но влизат в същите паралелки с бал 250-300”, коментира още Стефанов. При едва три паралелки в 51-о са насочени петима гимназисти при тях влизат петима, а паралелките са само три. Две от децата - по две деца за изобразително изкуство и компютърна графика и едно за анимация. “Само няколко училища в София предлагаме компютърна графика и анимация. Шансът на деца, които са се готвили, намалява с 1-2 бройки”, каза той. Освен това преподавателите не били подготвени да учат деца със СОП.

Директорката на Испанската гимназия Зорница Йончева разказа, че колеги ѝ споделяли за насочвани деца с късогледство или с гръбначно изкривяване, “което е абсурд”. При тях случаят с две деца тази година не е такъв, но вижда проблем, че са само момичета, а училището е с квоти, т.е. отнемат се местата в най-желаните паралелки (испански с английски) на момичета. “Не е идеята да вкараш едно дете в суперамбициозно училище, а как ще се чувства то, ако крета с тройките”, обобщи Йончева.

“Тези деца ядат местата на други, които са се явявали на НВО, а при нас - и на състезания по природни науки. Това е несправедливо. Нека да имат права, но не и за сметка на останалите”, каза и директорът на НПМГ Ивайло Ушагелов. Там в паралелката по природни науки с биология, химия и английски език вместо 26 тази година ще се класират 24 деца, защото вече има две насочени. “В тази по математика и информатика с английски език, където с под 94 т. миналата година не можеше да се влезе, е насочено дете с 60 точки от НВО по математика”, смутен е той.

Боголюб Симов, директор на СМГ, обаче е категоричен, че за такива деца обществото трябва да се грижи и няма нищо против, че при него ще дойдат “двечки”.

От МОН обясниха за “24 часа”, че на национално ниво няма драстично увеличение на учениците с хронични заболявания, насочени чрез комисията за прием след 7-и клас. Справката е от последните 7 г. Общо за страната сега са насочени 227 ученици, миналата учебна година са били 205. За София са 88 при 47 преди година.

В комисията участва и лекар, а насочванията са на база документи от лечебни заведения. През годините случаите са на сериозни заболявания като болести на централна и периферна нервна система (ДЦП и епилепсия), ендокринни, сърдечносъдови, нефрологични заболявания, деца след бъбречна трансплантация, онкоболни и др. Не комисията насочва децата към определени училища, семейството подрежда желанията за училище, обясниха от МОН. Ако за една паралелка има повече от трима желаещи, тежест има успехът от първия учебен срок.

“Механизмът е въведен преди години като форма на подкрепа за деца с тежки хронични заболявания, физически и сензорни увреждания. Здравословното им състояние често е свързано с продължително лечение, отсъствия от учебния процес и обективни затруднения, които ги поставят в по-неблагоприятна позиция. Целта е да се компенсира това неравностойно положение, като същевременно се даде възможност на родителите сами да изберат най-подходящото училище според потребностите на детето, спецификата на заболяването, неговите интереси и възможностите за организация на ежедневието”, обясниха още от МОН. Новото ръководство на министерството е възложило цялостен анализ на дейността на комисията, обсъждат се промени в правилата на нейната работа и в механизма на насочване на деца с хронични заболявания.