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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23198127 www.24chasa.bg

Радев договори с Полша продължаване на поддръжката на изтребителите МиГ-29

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България ще продължи да поддържа МиГ-29 до 2030 г. СНИМКА: 24 ЧАСА

България и Полша ще продължат сътрудничеството си за ремонта на руските изтребители МиГ-29, които продължават да са основна част от въоръжението ни.

 Премиерът Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие WZL-2. Премиерът им благодари за дългогодишното партньорство и за професионализма при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29.

Радев подчерта, че приносът компанията е от съществено значение за поддържането на оперативните способности на Военновъздушните сили на България.

По време на срещата страните изразиха готовност да продължат сътрудничеството си и през следващите години. Премиерът Радев отбеляза, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на самолетите МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната надеждна техническа поддръжка и ремонт.

Представителите на WZL-2 заявиха пълна готовност да продължат да оказват необходимото съдействие за поддържането на българските МиГ-29.

България ще продължи да поддържа МиГ-29 до 2030 г. СНИМКА: 24 ЧАСА

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