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Златното момиче Катрин Тасева стана майка за втори път

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Катрин с малката Миа.

Златното момиче Катрин Тасева стана за втори път майка. Тя роди малката Миа, а радостната новина бе обявена от Федерацията по художествена гимнастика.

Голямото семейство на българската художествена гимнастика се увеличи с още едно малко съкровище.

Една от най-обичаните български гимнастички Катрин Тасева стана майка за втори път, съобщи българската федерация. Участничката на Олимпийските игри в Токио дари живот на малката Миа.

Тасева е сред най-ярките имена в българската художествена гимнастика през последното десетилетие. В кариерата си тя спечели редица отличия от турнири за Световната купа, европейски първенства и световни шампионати, а с изяществото и характера си се превърна в една от любимките на феновете.

След края на състезателната си кариера Катрин продължи да бъде част от голямото семейство на художествената гимнастика, а сега има още един прекрасен повод за радост в личния си живот.

"На Катрин и цялото ѝ семейство пожелаваме безброй щастливи мигове, здраве, спокойствие и много любов. Нека Миа расте щастлива, усмихната и обградена с топлина, а домът им винаги да бъде изпълнен с детски смях и сбъднати мечти", написаха от БФХГ

Катрин и нейната половинка вече имат син Николай, който се роди през 2023 г. 

Катрин с малката Миа.

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