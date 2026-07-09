ЦИК: Имаме достатъчно машини, нямаме проблем с новия Изборен кодекс

„Ще приложим Изборния кодекс, както бъде приет. ЦИК има достатъчно машини".

Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова – Цветкова по повод поредните промени в правилата.

На президентските избори през есента само с машини ще се гласува в секциите с над 300 избиратели. Подкрепа на предложението на "Прогресивна България" за промяна в Изборния кодекс дадоха повечето партии. Само ГЕРБ настояха да се запазят и хартиените бюлетини.

„Ще приложим Изборния кодекс, както бъде приет. ЦИК има достатъчно машини. Не е нещо ново. През 2021 година предходната Централна избирателна комисия организира изборите точно по този начин, при който протоколът от машината служеше за отчитане на резултатите", каза Цветкова пред NOVA.

Така по-малко от половин година след последните изменения в Изборния кодекс неговата корекция отново е на дневен ред. На заседанието на правната комисия в сряда стана ясно, че тези промени са частични, а след вота за държавен глава и преди местния догодина се очаква пълна ревизия на изборните правила.

Говорителят на ЦИК обясни, че машините се съхраняват в частен склад и подлежат на сертифициране преди всеки избор. Достъпът до склада е ограничен и се пази от служители на МВР.

„Само преди два дни се срещнахме с Обществения съвет и поставихме една нова форма на диалог, в която заедно ще работим за връщането на доверието в машинното гласуване. Те предлагат да се направи работна група, която наистина да направи процеса по-прозрачен", каза тя.

Що се отнася до вероятността някоя машина да се развали, Цветкова даде пример с изборите през април, когато се е гласувало на повече от 10 000, а 107 са се повредили. „Около 1% е грешката", обясни тя.