43-годишен застава пред съда в Пловдив, взел 16 000 лв. от възрастни жертви на измамник в Стамболийски

Наели го за муле през мобилно приложение, пострадалите - на 89 и 91 г., мислели, че дават пари за лечение на близки

43-годишният Тихомир Банков застава пред Районния съд в Пловдив, за да отговаря по обвинение в това, че е събирал парите от две жертви на телефонни измами в Стамболийски. Мъжът, който беше задържан в началото на миналата година, не признава вината си и делото срещу него ще се гледа по общия ред - с разпит на свидетели.

В хода на разпоредителното заседание адвокатът на Тихомир поиска процесът да бъде прекратен, а обвинителният акт да се върне на прокуратурата, тъй като не отговарял на законовите изисквания. Съдия Методи Антонов обаче беше категоричен, че няма основания за това и насрочи делото за 26 октомври.

Според обвинението през януари м.г. подсъдимият се свързал чрез мобилно приложение с неустановено лице, понеже търсил работа. Другият му обяснил, че ще заблуждава хора от Стамболийски, че техни близки са претърпели инциденти и трябва да дадат пари, а ролята на Банков била да събира сумите.

Разследващите установили, че на 5 и 6 януари осъжданият Тихомир взел от 89-годишна жена и неин съсед, на 91 г., общо 16 000 лв. Бързо обаче бил арестуван. Престъплението е извършено при условията на опасен рецидив.