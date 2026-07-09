ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Управител на хлебозавод изчезна мистериозно в Павл...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23198270 www.24chasa.bg

43-годишен застава пред съда в Пловдив, взел 16 000 лв. от възрастни жертви на измамник в Стамболийски

Никола Михайлов

[email protected]

956
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тихомир Банков излиза от съдебната зала след разпоредителното заседание по делото. Снимка: Никола Михайлов

Наели го за муле през мобилно приложение, пострадалите - на 89 и 91 г., мислели, че дават пари за лечение на близки

43-годишният Тихомир Банков застава пред Районния съд в Пловдив, за да отговаря по обвинение в това, че е събирал парите от две жертви на телефонни измами в Стамболийски. Мъжът, който беше задържан в началото на миналата година, не признава вината си и делото срещу него ще се гледа по общия ред - с разпит на свидетели. 

В хода на разпоредителното заседание адвокатът на Тихомир поиска процесът да бъде прекратен, а обвинителният акт да се върне на прокуратурата, тъй като не отговарял на законовите изисквания. Съдия Методи Антонов обаче беше категоричен, че няма основания за това и насрочи делото за 26 октомври. 

Според обвинението през януари м.г. подсъдимият се свързал чрез мобилно приложение с неустановено лице, понеже търсил работа. Другият му обяснил, че ще заблуждава хора от Стамболийски, че техни близки са претърпели инциденти и трябва да дадат пари, а ролята на Банков била да събира сумите.

Разследващите установили, че на 5 и 6 януари осъжданият Тихомир взел от 89-годишна жена и неин съсед, на 91 г., общо 16 000 лв. Бързо обаче бил арестуван. Престъплението е извършено при условията на опасен рецидив.

Тихомир Банков излиза от съдебната зала след разпоредителното заседание по делото.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Иван Шишиев: В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед (подкаст)