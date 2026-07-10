Бездомници тормозят живеещи на площад "Гарибалди" в София

За нарастващ брой бездомници около площад "Гарибалди" в София алармират работещи и живущи в района, предава Нова тв. Те описват района като импровизиран лагер и ситуацията се влошава все повече - броят им нараства прогресивно. Около 20 души почти постоянно се намират тук.

Работещи сигнализират за случаи на агресия, на употреба на забранени вещества пред непълнолетни лица, на крясъци, просия, замърсяване на околната среда посред бял ден. Дори имало случаи бездомните да се бият и да дишат лепило необезпокоявани.

Някои от тях са доста агресивни, алармира друг работещ там.

Разбирам гражданите и проблема. Столична община има екип, който работи денонощно, за да може да настанява такива хора центъра за временно настаняване. Когато те отказват да бъдат настанени, нямаме механизъм да ги преместим насила. Проявяват по-голямо желание през зимните месеци, заяви пред Нова тв Надежда Бачева, зам.кмет по направление "Социални дейности и здравеопазване".