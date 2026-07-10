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107 пожара са потушени за последното денонощие у нас, двама са ранени

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Пожарна

107 пожара са потушени у нас през изминалото денонощие. Противопожарните екипи са се отзовали на 180 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Има двама пострадали. Единият е 65-годишен мъж, който е получил изгаряния и е настанен е в болница за лечение заради пожар в дома му в Пловдив, избухнал от газова бутилка. 

Другият случай е на 64-годишен мъж, който е получил изгаряния по главата, гърба и крайниците, докато се е опитвал да гаси огън, пламнал в сухи треви в близост до бензиностанция на магистрала „Струма" към Кулата. Мъжът е транспортиран с въздушна линейка до клиниката по изгаряния в УМБАЛСМ „Пирогов".

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, а без нанесени материални щети - 83. Извършени са 69 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливи повиквания са четири.

Пожарна

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