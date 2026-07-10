Андрей Райчев: Иван Демерджиев е възможен кандидат за главен прокурор

Иван Демерджиев е възможен кандидат за главен прокурор, допусна по Нова тв Андрей Райчев. Думите му са по повод твърденията на вътрешния министър за полети на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова и предстоящата му визита в САЩ по покана на държавния секретар Марко Рубио.

"Не това е начинът да си решим въпросите. Начинът е както тръгна управлението - промяна в съдебния закон, нов съдебен съвет и т.н.", обясни Райчев. Крайният резултат трябвало да бъде честен и страшен прокурор начело на прокуратурата. "Крайният резултат трябва да бъде такъв, че да имаме честен и страшен прокурор начело на държавното обвинение. Между другото самият Демерджиев очевидно е един възможен кандидат - стои добре, смело играе", каза още социолога.

Рачев обяви за унизителен факта, че България трябва да се справя с вътрешните си въпроси с чужд закон. "Самото наличие на закона "Магнитски" ми се вижда възмутително и недопустимо за суверенна и самостоятелна европейска страна", каза още Андрей Райчев.