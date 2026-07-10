ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глоби до 2500 евро и затвор - пожарната и полицият...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23199344 www.24chasa.bg

Двама са загинали при 18 тежки катастрофи у нас за последното денонощие

1272
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
През последните 24 часа в страната са станали 18 тежки катастрофи

Двама са загинали в катастрофи за последните 24 часа у нас. В страната са станали 18 тежки катастрофи, при които са ранени 23-ма.

В София леките пътни произшествия са 28, тежките са пет, при които са ранени петима. От началото на юли в страната е имало 194 пътни инцидента, при които са загинали 12 души, а 235 са ранени.

Според изчисление на "24 часа", макар и с много условности, областите Плевен, Монтана и София-град са шампиони по катастрофи на глава от населението, а най-малко инциденти по същия показател са регистрирани в Кърджали, Благоевград и Пазарджик. Областите в Северна България, където няма магистрала, са с повече пътни инциденти на глава от населението в сравнение с тези под Стара планина, където има четири. 

През последните 24 часа в страната са станали 18 тежки катастрофи

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание