Двама са загинали при 18 тежки катастрофи у нас за последното денонощие

Двама са загинали в катастрофи за последните 24 часа у нас. В страната са станали 18 тежки катастрофи, при които са ранени 23-ма.

В София леките пътни произшествия са 28, тежките са пет, при които са ранени петима. От началото на юли в страната е имало 194 пътни инцидента, при които са загинали 12 души, а 235 са ранени.

Според изчисление на "24 часа", макар и с много условности, областите Плевен, Монтана и София-град са шампиони по катастрофи на глава от населението, а най-малко инциденти по същия показател са регистрирани в Кърджали, Благоевград и Пазарджик. Областите в Северна България, където няма магистрала, са с повече пътни инциденти на глава от населението в сравнение с тези под Стара планина, където има четири.