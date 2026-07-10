Социолози: Предпочитанията са да няма забрана за публикуване на екзитпол в изборния ден

Хората масово предпочитат да получават информация за резултатите на партиите в хода на изборния ден. Тя обаче трябва да се дава публично, открито, а изследователите да застават с името си. Защото в момента се спекулира и с нашето име, и с данните ни. Това обясни социологът Елена Дариева по Би Ти Ви по повод промяната в изборния кодекс и съществуващата забрана за публикуване на екзитполове.

По думите й тази забрана, въпреки че я има в закона, изобщо не се спазва. Проблемът по думите й е, че има недобросъвестни ползватели, които публикуват екзитполове на чужди агенции. В същото време социолозите са правили проучвания, питайки хората имат ли интерес да научават какво се случва в хода на изборния ден. Масовият отговор е, че предпочитат да имат такава информация.

Според Румяна Коларова когато става въпрос за избори, машините се превръщат в мощно средство за манипулиране, което не може да бъде постигнато, ако човешкият фактор е там. Политоложката даде пример с електронно гласуване в Сибир, отчело 105% от вота за един кандидат. Коларова смята, че доверието в изборния процес у нас може да се обърне чрез най-стандартния модел - с преброителни центрове.

Президентските избори тази есен ще са само на машини освен в най-малките секции. Такива са намеренията на управляващите, които във вторник внесоха промени в Изборния кодекс за връщане на изцяло машинния вот, както беше през 2021 г.

Три са съществените промени в проекта на "Прогресивна България". Първо, отпадане на възможността за избор между хартия и машина и въвеждане на задължително гласуване на устройства. Машини няма да се доставят само в секциите по малките населени места с до 300 избиратели. Второ, отпадане на район "Чужбина", който така и не просъществува. Депутатите го вписаха в закона преди няколко години, но така и не се разбраха как точно да функционира или поне колко депутати да излъчва и датата на влизането му в сила постоянно се отлага.

Мнозинството затяга забраната за обявяване на резултати от екзитпол. Досега тя важеше за официалните медийни канали, а "Прогресивна България" предлага фейсбук, туитър и личните блогове да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, ако там се нарушава Изборният кодекс и се пускат данни от социологически проучвания преди до 20 ч.