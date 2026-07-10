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Тежка катастрофа до Мъглиж - мъж загина, а 14-годишно момиче е с опасност за живота

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50-годишен мъж загина, а 14-годишно момиче е с опасност за живота Снимка: Pixabay

Тежка катастрофа на Подбалканския път в района на Мъглиж отне живота на 50-годишен мъж, а момиче на 14 години е с опасност за живота. 

Инцидентът е настъпил около 22 часа снощи. По първоначална информация е между товарен автомобил "Мерцедес", управляван от 35-годишен мъж, и товарен автомобил "Пежо", управляван от 50-годишен мъж. На място е починал 50-годишният шофьор, а 14-годишната му спътничка е настанена в болница в Стара Загора с опасност за живота, съобщава БТА.

Водачът на другият автомобил е тестван за алкохол и наркотични вещества, отчетени са отрицателни резултати. 

50-годишен мъж загина, а 14-годишно момиче е с опасност за живота Снимка: Pixabay

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