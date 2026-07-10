Вижте дневния ред на Община Русе

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л. 1027 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет

2. К.л. 1029 Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5757 по КККР на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Одрин" № 4, ведно с построените в него три сгради, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост

3. К.л. 1028 Инвестиция за изграждане на нов пазар в зона „З", площад „Европа" – зоната около Дунав мост, гр. Русе

4. К.л. 1030 Обявяване на придаваем терен по улична регулация за частна общинска собственост

5. К.л. 1031 Промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на обекти с административен адрес гр. Русе, ул. „Д-р Петър Берон" №30

6. К.л. 1032 Застраховане на социални жилищни имоти – частна общинска собственост

7. К.л. 1033 Застраховане на имоти – частна общинска собственост

8. К.л. 1034 Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху имот – държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 63427.11.46.1 по КККР на град Русе, кв. ДЗС, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост

9. К.л. 1035 Продажба на идеални части от имот - частна общинска собственост на собственик на сграда с отстъпено право на строеж, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

10. К.л. 1036 Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.2214 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 2", ул. „Ракитово" №32, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

11. К.л. 1037 Съгласие за промяна на предназначение на поземлен имот с идентификатор 47336.6.49 по КККР на град Мартен, община Русе, област Русе

12. К.л.1019 Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.7.9, ул. „Киев" 11, кв. Изток, гр. Русе, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

13. К.л. 1038 Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за клубно помещение на организация с нестопанска цел

14. К.л 1039 Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, за клубни помещения на организации с нестопанска цел

15. К.л. 1040 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обекти по чл. 56 от ЗУТ

16. К.л. 1041 Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за клубно помещение на организация с нестопанска цел

17. К.л. 1042 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, във връзка с промяна на цени на билети за събития

18. К.л. 1043 Отчет на 65. МФ "Мартенски музикални дни" Русе 2026

19. К.л. 1044 Определяне на представител на Община Русе в Българската фестивална асоциация

20. К.л. 1053 Приемане на Правилник за устройството и дейността на Международен младежки център – Русе

21. К.л. 1045 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.318.221, намиращ се в местност „Гърков дол", землище на гр. Русе

22. К.л. 1046 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.150.387 и 63427.150.388, местност „Караманлийка", землище на гр. Русе, община Русе

23. К.л.1047 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.177.36 в местност „Люляците 1,2", землище на гр. Русе

24. К.л.1048 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на комуникационно-транспортен план за ПИ 63427.300.26, ПИ 63427.300.27 и ПИ 63427.300.28 в м. „Саръ баир", землище на гр. Русе

25. К.л. 1049 Предложения за изменение на Общия устройствен план на община Русе и изменение на ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № РД-01-182/21.01.2025г. на Кмета на Община Русе

26. К.л. 1050 Предложение за одобряване изменение на Общия устройствен план на Община Русе

27. К.л. 1051 Предложения за изменение на Общия устройствен план на Община Русе

28. К.л. 1052 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода януари 2026 г. – юни 2026 г.

29. Неприсъствено Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе

30. Промяна в състава на Постоянната комисия по Етика

31. Приемане на план за работа на Общински съвет – Русе за периода от месец септември 2026 г. до месец декември 2026 г.

32. Питания