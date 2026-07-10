50 часа без следа от изчезналия бизнесмен от Павликени, търсят го водолази, полицаи и доброволци (Снимки)

В акцията по издирването на Димитър Георгиев участва и водолазът Петър Костадинов, номиниран в кампанията "Достойните българи" на в. "24 часа"

Над 100 доброволци, полицаи, служители на жандармерия, водолази тръгнаха на обход в огромен периметър край Павликени в издирване на управителя на голям местен хлебозавод Димитър Георгиев, който е в неизвестност от 50 часа.

54-годишният мъж е дошъл с колата до фирмата в сряда сутрин, оставил е личните си вещи в колата и е тръгнал сам по черен път извън хлебозавода. Оттогава от него няма следа. Обявен е за общодържавно издирване.

Два дни близки, приятели, работници, полицаи обхождаха района около фирмата, който е извън града. Включени са огледи с дронове и термокамери.

Днес на терен са и водолази, доброволното формирование, общински служители. На място е директорът на полицията във Велико Търново старши комисар Марин Маринов. Указанията са да се проверяват канали, реки, рибарници, шахти, каптажи, изоставени сгради за следи от изчезналия мъж.



"Работим по всички версии. Днес основното ще бъде претърсване на откритата местност и всички възомжни райони около мястото, където последно е забелязан и да се надяваме на резултати. Силите са разпределени на няколко сектора, така че да се обхване изцяло територията около Павликени и съседни населени места. Два дрона се използват, единият е много добър, ще запише целия район от въздуха и, ако има някъде човек, да го локализира", Каза ст.комисар Маринов. До момента няма подаден сигнал мъжът да е забелязан някъде., след като снимката му се появи в медиите. Проверяват се и сигнали, свързани с дейността на фирмата, но засега нямало нищо притеснително в тях, обясни полицейският шеф.

В акцията участва и водолазът Петър Костадинов, който е сред мъжете, които ще се гмуркат в близкия рибарник.

Петър е сред отличените на тазгодишната церемония "Достойните българи" на вестник "24 часа". При големия порой през пролетта във водите на придошлата река Янтра попада млад мъж, който много бързо започва да губи ориентация и има сериозна опасност за живота му. На виковете за помощ се притичат четирима мъже с различни професии, но с еднакъв характер - водолазите Даниел Стоянов и Петър Костадинов, пожарникарят Недалин Христов и автомонтьорът Венцислав Матев. Те спасяват давещия се.