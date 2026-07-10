Наталия Ефремова: По-високите минимални осигуровки ще увеличат приходите със 130 млн. евро

Над 15 млрд. ще е бюджетът на държавното обществено осигуряване. Очаква се средната пенсия да достигне до 543 евро, което е с 9% повече. Със законопроекта се предлагат политики за изсветляване на доходите, заедно с повишаване на минималните осигурителни прагове се очаква да се увеличат приходите с близо 130 млн. евро. Осигуряването върху по-високи суми им дава повече осигурителни права. Това каза социалната министърка Наталия Ефремова от парламентарната трибуна по време на първо четене на поректозакона на ДОО за 2026 г.

2300 евро пък става максималният осигурителен доход.

Служителите в държавната администрация ще плащат 20% от осигуровките си.

Илиана Жекова от ГЕРБ обясни, че продължава да отслабва основният принцип принос срещу права. Всеки гражданин очаква, че когато плаща по-високи вноски ще има и повече права, каза още тя. И даде за пример, че максималният осигурителен доход става 2300 евро, но таванът на пенсията остава непроменен. Как очакваме младите хора да вярват в омдела, ако държавата сама прекъсва връзката между права и принос, каза още тя.

Бюджетът не предлага реформи, а повече от същото. Предлага повече разходи. Проблемът е, че и тази година не чуваме как системата ще стане финансово устойчива. Пенсионната система все повече се финансира от данъци и дългове, каза Анна Будакова от ДБ. И обясни, че няма мерки за по-дълго оставане на пазара на труда, за инвалидните пенсии.