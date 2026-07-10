Глоби до 2500 евро и затвор: Пожарната и полицията със строги мерки срещу палежите в Пловдив и региона

Особено интензивни ще бъдат проверките през съботните и неделни дни през целия сезон

Глоби до 1000 евро за граждани и ръководители на юридически лица и до 2500 за юридически лица и еднолични търговци ще бъдат налагани при нарушения на правилата за пожарна безопасност по време на летния сезон. При палежи с особено тежки последици, дори причинени по непредпазливост, законът предвижда и наказание лишаване от свобода съгласно Наказателния кодекс.

Това съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив. Особено интензивни ще бъдат проверките през съботните и неделни дни, считано от 11 и 12 юли на територията на всички общини от областта.

Служителите на пожарната в Пловдив ще извършват проверки за спазване на забраната за изгаряне на отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци, както и тематични проверки в земеделските райони. Инспекциите са насочени към спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност по време на жътва и имат за цел да предотвратят възникването на пожари.

По време на проверките ще се следи за изпълнението на задължителните противопожарни мерки, сред които изграждането на пожарозащитни ивици около житните площи, провеждането на инструктажи за участниците в жътвата, оборудването на земеделската техника с изправни пожарогасители, техническата изправност на машините, както и осигуряването на необходимата дежурна техника при обработването на големи земеделски масиви.

Пожарната в Пловдив призовава всички земеделски производители, собственици и ползватели на земеделски земи, както и гражданите, да проявят висока отговорност и да спазват стриктно противопожарните изисквания. Изхвърлянето на незагасени цигари, паленето на огън на открито, изгарянето на стърнища, сухи треви и растителни остатъци, както и всяко небрежно боравене с открит огън в близост до житни масиви и горски територии могат да доведат до тежки последици.