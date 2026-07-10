Хванаха двама мъже, опитали да откраднат пари от банка във Вълчедръм

Арестуваха двама мъже след опит за кражба на пари от клон на банка във Вълчедръм. Те са между 30 и 40-годишни с криминални прояви и осъждани.

Сигналът за престъплението е подаден в 4,22 ч на 7 юли. Полицаите са установили, че входната врата на банковия клон е разбита с помощта на автомобил и е направен опит да бъде отнето вътрешното тяло на банкомат, зареден с пари в брой. Банкоматът е бил теглен с въже, вързано за автомобил, но се е оказал здраво закрепен и е устоял, благодарение на което опитът за кражба е неуспешен.

Това съобщи на брифинг пред Областната дирекция на МВР в Монтана тази сутрин директорът на дирекцията старши комисар Иван Аврамов.

Разкриването на опита за кражба е станало с участието на служители от Главна дирекция на полицията и от областните дирекции на МВР в Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Шумен. Единият от издирваните е задържан в Плевен, а другият – в Шумен.

Автомобилът, който са използвали за разбиване на вратата и теглене на банкомата, е бил откраднат противозаконно два месеца преди това, а след престъплението е бил откаран в гориста местност край Вълчедръм и опожарен.

Двамата мъже са задържани първоначално за 24 часа с полицейска заповед, а след това за още 72 часа с постановление на прокурор от Районната прокуратура в Монтана. Изготвено е искане до съда за постоянно задържане под стража, което предстои да бъде разгледано, съобщи на брифинга районният прокурор на Монтана Емил Овчаров.

Той уточни, че разследването се води под наблюдението на прокуратурата по член 195 от Наказателния кодекс, който предвижда лишаване от свобода от 1 до 10 години. Деянието е квалифицирана кражба чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, уточни прокурор Овчаров.