ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха труп на възрастен мъж в село до Пловдив

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23200026 www.24chasa.bg

Хванаха двама мъже, опитали да откраднат пари от банка във Вълчедръм

1088
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Арестуваха двама мъже след опит за кражба на пари от клон на банка във Вълчедръм. Те са между 30 и 40-годишни с криминални прояви и осъждани.

Сигналът за престъплението е подаден в 4,22 ч на 7 юли. Полицаите са установили, че входната врата на банковия клон е разбита с помощта на автомобил и е направен опит да бъде отнето вътрешното тяло на банкомат, зареден с пари в брой. Банкоматът е бил теглен с въже, вързано за автомобил, но се е оказал здраво закрепен и е устоял, благодарение на което опитът за кражба е неуспешен. 

Това съобщи на брифинг пред Областната дирекция на МВР в Монтана тази сутрин директорът на дирекцията старши комисар Иван Аврамов.

Разкриването на опита за кражба е станало с участието на служители от Главна дирекция на полицията и от областните дирекции на МВР в Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Шумен. Единият от издирваните е задържан в Плевен, а другият – в Шумен.

 Автомобилът, който са използвали за разбиване на вратата и теглене на банкомата, е бил откраднат противозаконно два месеца преди това, а след престъплението е бил откаран в гориста местност край Вълчедръм и опожарен.

Двамата мъже са задържани първоначално за 24 часа с полицейска заповед, а след това за още 72 часа с постановление на прокурор от Районната прокуратура в Монтана. Изготвено е искане до съда за постоянно задържане под стража, което предстои да бъде разгледано, съобщи на брифинга районният прокурор на Монтана Емил Овчаров.

Той уточни, че разследването се води под наблюдението на прокуратурата по член 195 от Наказателния кодекс, който предвижда лишаване от свобода от 1 до 10 години. Деянието е квалифицирана кражба чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, уточни прокурор Овчаров.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание