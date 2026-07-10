Защо българинът не прощава успеха

Чуждото нещастие често събира съчувствие.

Чуждият успех - подозрение, ирония и почти незабавно търсене на слабости.

Защо се случва това, обяснява психологът и ментален коуч Милена Хаджииванова в този епизод на подкаста „Неперфектните с Мила“. Милена е и психолог на младия български пилот Никола Цолов - човек, за когото увереността, концентрацията и способността да понесе натиска не са абстрактни понятия, а част от ежедневието.

Според Хаджииванова в основата на неприязънта към успелите често стои усещането за собствена недостатъчност. Когато човек не е сигурен в себе си, чуждото постижение не го вдъхновява, а го кара да се сравнява. Тогава започва обезценяването: кой му е помогнал, откъде са парите, какво се крие зад успеха. Така чуждото постижение се смалява, за да не изглежда собственото ни място толкова неудобно.

„Аз изплувам, защото съм стъпила на твоето самочувствие и съм изградила моето отгоре“, казва психологът. Жертвата е по-лесна за обичане, защото не застрашава егото. Успелият обаче поставя въпроса, който не всеки иска да чуе: „А аз защо не съм там?“

В разговора тя разбива и мита, че самочувствието се изгражда с лозунги от типа „Аз съм номер едно“. Мозъкът, обяснява тя, има нужда от доказателства – от реални усилия, напредък, малки победи и смисъл.

Епизодът стига и до по-трудните теми: защо родителстваме през собствените си травми, защо се страхуваме да изглеждаме слаби и как постоянният опит да бъдем „добре“ може да ни доведе до прегаряне.

А как се изгражда психика, която издържа на огромни очаквания? Какво вижда психологът зад увереността на един млад състезател като Никола Цолов? И защо понякога първата стъпка към успеха е да признаем, че не сме добре? Гледайте целия разговор в нашия подкаст „Неперфектните с Мила“.