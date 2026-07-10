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Заради ремонт Административният съд в Пловдив се мести временно в сградата на Военния

24 часа Пловдив онлайн

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Сградата на Административния съд в Пловдив изглежда добре отвън, но вътре ситуацията е различна. СНИМКА: ВАНЯ ДРАГАНОВА

От 13 юли до 30 септември ще бъдат разглеждани дела, за които законът предвижда кратки процесуални срокове за решаване

Административният съд в Пловдив временно ще работи от друга сграда заради започващите строително-монтажни дейности в досегашната му база, съобщиха от администрацията. 

От 13 юли администрацията ще осъществява дейността си в сградата на Военния съд и Военно-окръжната прокуратура в Пловдив на ул. "Д-р Г. М. Димитров" № 28.

От съда уточняват, че временното преместване няма да доведе до прекъсване на работата му. Входирането и администрирането на документи ще се извършват по установения ред на новия временен адрес.

Заради преместването и организацията на работа, в периода от 13 юли до 30 септември т.г., включително ще бъдат насрочвани и разглеждани единствено дела, за които законът предвижда кратки процесуални срокове за разглеждане и решаване.

След приключване на ремонтните дейности Административният съд ще възобнови работата си в обновената сграда.

Мащабният ремонт в сградата трябва да я превърне в едно от първите зелени съдилища в страната заедно с ВАС. Административният съд спечели финансиране по проект "Пловдив – достъпен, свързан, привлекателен за живот, работа и образование". Ремонтът ще струва 800 хил. евро и ще бъде на инженеринг. Дейностите включват подмяна на покрива с изграждане на система за отводняване и саниране. На покрива ще има фотоволтаици и батерии за съхранение на добитата енергия.

Сградата на Административния съд в Пловдив изглежда добре отвън, но вътре ситуацията е различна. СНИМКА: ВАНЯ ДРАГАНОВА

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