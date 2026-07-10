Обединяват данните от тол системата, пътните камери и контролните институции

Държавата подготвя мащабно обединяване на данните от тол системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрола върху нарушенията по пътищата и събирането на пътни такси. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред NOVA.

По думите му в момента се извършва задълбочен анализ на възможностите информацията, която се събира от различните системи, да бъде използвана съвместно от държавните институции.

„Искаме държавата да има наблюдение върху всички нарушения. Има проблем с част от тировете, които се опитват да избегнат плащането на тол такси - това трябва да бъде прекратено", каза още Шишков.

„Цялата информация, която съществува в тол системата, не трябва да остава само там. Всяка институция не бива да работи сама за себе си, а всички трябва да работят за държавата и обществото", заяви министърът.

„Колкото по-бързо успеем да обединим тези системи, толкова по-голям ще бъде ефектът както върху пътната безопасност, така и върху събираемостта на таксите", каза министърът и добави, че в процеса ще бъдат включени институции от няколко министерства, като крайната цел е изграждането на единна система за обмен на информация и контрол.

По думите му работата по проекта вече е започнала, но реализацията ще изисква време заради необходимата координация между различните ведомства.

„Това няма как да стане за един месец. Говорим за обединяване на структури и данни от четири министерства. Работата обаче върви в тази посока", подчерта Шишков.

Той определи проекта като част от по-широка реформа в управлението на пътния контрол и събирането на такси. „Реформите трябва да се правят внимателно, но и достатъчно бързо. Всяка грешна стъпка може да ни струва скъпо. Затова целта е да изградим система, която да има максимален ефект както срещу нарушителите на пътя, така и срещу тези, които не плащат дължимите такси", заяви министърът.

На 1 юли беше въведена нова функция на тол системата, с която може да се проследява движението на тежкотоварните транспортни средства в изпреварващата лента, когато има нарушение на ограниченията.

Новият механизъм е разработен по модела на вече действащия контрол за движение в аварийната лента и се прилага в участъците, в които с пътен знак В25 са въведени ограничения за движението на камиони и са разположени контролни точки на тол управлението.

Ако бъде установено движение на камион в лентата за изпреварване, системата ще генерира запис, който ще съдържа снимки на превозното средство - отпред, отзад и панорамна. Към доказателствата ще има и информация за часа, датата и мястото, където е установено нарушението, както и категорията на превозното средство и скоростта му на движение.

Въвеждането на новата функционалност е част от мерките за повишаване безопасността на движението през летния сезон, когато трафикът по магистралите е значително по-интензивен.