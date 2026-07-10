Демерджиев изпрати в парламента данни от проверка на санкционирани по „Магнитски“

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" – МВР.

Документът е изпратен до председателя на Народното събрание във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни относно проверката на санкционирани по глобалния закон „Магнитски" лица, съобщават от ведомството.

Предоставените данни не застрашават по-нататъшните действия на органите на реда. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки, уточняват оттам.

На 8 юли от МВР съобщиха, че са влезли в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, които налагат санкциите по закона "Магнитски", пише в официално съобщение на вътрешното ведомство.

Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, посочиха от МВР.

В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.