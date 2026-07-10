Екоинспектори засякоха нарушения в Завода за боклука на София

При извънредна проверка, извършена на 8 юли тази година от Инспектори на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София, са установили нарушения на действащото комплексно разрешително в Столичното предприятие за третиране на отпадъци при извънредна проверка, съобщиха от инспекцията. На 8 юли е засечено съхраняване на произведено RDF гориво на открито, извън определените места, както и неизпълнение на нормативното изискване за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на площадка "Садината", въпреки дадените предходни предписания.

Предприети са административно-наказателни действия и издадени задължителни предписания със срокове за изпълнение.

В хода на проверката са установени и нередности, свързани с експлоатацията на съоръженията и организацията на технологичния процес. Всички 16 клетки за приемане на отпадъци и всички 26 клетки за биосушене са запълнени, една от четирите транспортни ленти към сепариращата инсталация не работи и една от двете транспортни ленти към цеха за производство на RDF не функционира. Отпадъците към момента на проверката се депонират в клетка 4, като има незапръстени участъци, посочват от РИОСВ - София. Входният кантар също не работел, бил в ремонт, но през това време приемът на отпадъци е осъществяван през изходния кантар. Теренът извън границите на депото, върху който при предходни проверки са били установени нерегламентирано съхранявани пластмасови отпадъци и RDF, е почистен и към момента на проверката няма налични отпадъци.

От РИОСВ - София са задължили Столична община да преустанови съхраняването на отпадъци извън границите на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община - площадка "Садината", извън разрешеното с действащото комплексно разрешително, както и стриктно да изпълнява изискванията за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение. Срокът за изпълнение и на двете предписания е постоянен.

Само през 2025 г. инспекцията е извършила 10 проверки на съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община и е съставила 12 акта за установяване на административни нарушения, като при всяко установено нарушение са предприемани предвидените в закона мерки.

Извънредната проверка идва по сигнал на Ваня Григорова пред журналисти, че в Столичния завод за боклук се извършва незаконно зариване на отпадъци, което запълва депата изключително бързо, а предприятието укрива тази дейност и не плаща дължимите такси на държавата. Заместник-кметът по екология на Столична община - инж. Николай Неделков пък се оплака, че заводът е подложен на безпрецедентен контрол, припомня БТА.