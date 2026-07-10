На 18 юли отбелязват 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски в Русе

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На 18 юли /събота/ Русе ще отбележи тържествено 189-ата годишнина от рождението на една от най-светлите фигури в българската история – Апостола на свободата Васил Левски. Общоградското възпоменателно събитие ще започне в 9 ч. сутринта пред паметника на националния герой в Парка на възрожденците, съобщиха от общината.

По традиция свещеници от Русенската света митрополия ще отслужат молебен за здраве и благоденствие, след което гражданите и гостите на града ще могат да поднесат своите цветя в знак на почит.

Организаторите призовават всички институции, организации и граждани, които желаят да се включат в официалния ред за поднасяне на венци, да заявят своето участие предварително. Записвания се приемат най-късно до 16 часа на 17 юли на имейл адрес [email protected].

В празничната програма ще се включат Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев, Цветелина Топалова и Христо Костов – възпитаник на Театрална студия „Маска" към Общински младежки дом-Русе.

Водещ ще бъде Борислав Апостолов – актьор от трупата на Драматичен театър „Сава Огнянов" в Русе.