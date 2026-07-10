Варненец отива в затвора за жесток побой и закана с убийство над съпругата му

46-годишен мъж от Варна получи ефективна присъда за причиняване на средна телесна повреда и отправяне на закана с убийство към съпругата си при условията на домашно насилие. Наказанието е наложено след споразумение, одобрено от Районния съд във Варна.

Престъпленията са извършени на 10 ноември миналата година. Според материалите по делото жената години наред е била подлагана на системен психически и физически тормоз от съпруга си, но не е подавала сигнали в полицията и не е търсила защита по Закона за защита от домашното насилие.

Едва след като синът им се установил да живее във Варна, тя напуснала семейния дом, намерила работа в морската столица и заживяла при него.

В деня на нападението мъжът я причакал пред входната врата на жилището. В нетрезво състояние той я избутал насила обратно в апартамента, заключил вратата и започнал да ѝ нанася удари по цялото тяло. Освен това я душил и я заплашвал, че ще я убие, ако не тръгне с него.

Колеги на пострадалата забелязали, че тя не се е явила на работа, и уведомили сина ѝ. След като не успял да се свърже с майка си, той отишъл в жилището, където заварил баща си и открил майка си в безпомощно състояние.

Жената е била приета в болница с тежки травми – счупени ребра, трайно затруднение в движението на снагата за период не по-малък от два месеца и десностранен пневмоторакс, довел до разстройство на здравето, временно опасно за живота.

По силата на одобреното от съда споразумение подсъдимият се призна за виновен и прие да изтърпи общо наказание от една година и четири месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.

Тъй като престъпленията са извършени в изпитателния срок на предишна условна присъда, съдът приведе в изпълнение и наложено по нея наказание от шест месеца лишаване от свобода.

Освен това осъденият ще трябва да заплати и направените по делото съдебни разноски.

Одобреното от Районния съд – Варна споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване.