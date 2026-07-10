Цехове за дървесина са проверени при полицейска акция във Велинградско

Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР-Пазарджик съвместно с други държавни контролни органи са извършили проверки на общо 6 цеха за преработка на дървесина на територията на Сърница и село Дорково. Това е станало при мащабна полицейска акция на територията, обслужвана от Районото управление на МВР във Велинград, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

За установени нередности и несъответствия на собствениците са съставени актове или предписания от компетентните институции. Издадени за временни разпореждания за спиране на един от обектите, установени са 6 лица без трудови договори.

Акцията обхвана общините Велинград, Ракитово и Сърница. В действията бяха включени полицейски служители от отдели и сектори в ОДМВР-Пазарджик, полицейските управления във Велинград, Пещера, Септември и Панагюрище. Участие взеха и представители на Националната агенция за приходите, РИОСВ-Пазарджик, Дирекция „Инспекция по труда"-Пазарджик, Изпълнителна агенция по горите, РСПБЗН-Велинград.

Основните насоки на полицейските действия бяха свързани с противодействие на битовата престъпност и в най-отдалечените населени места, опазване на обществения ред, осъществяване на активен контрол над участниците в движението по пътищата. Извършени са проверки на 417 моторни превозни средства и на 492 лица. Образувани са 10 бързи производства за различни престъпления, задържани за срок от 24 часа са 10 човека.

При извършено претърсване в частен дом във Велинград екипите са иззели 811 грама синтетичен канабиноид. На адрес в Ракитово полицаите открили полиетиленови топчета с 52 грама суха марихуана. Установени са 5 случая на незаконно присъединяване към водопреносната мрежа във велинградския квартал „Анезица".

За нарушения на Закона за движение по пътищата са съставени 10 акта, 116 фиша, извършени са 31 проби за алкохол на водачи.