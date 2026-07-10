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Погват електрическите тротинетки в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

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Тротинетка

 Започват съвместни проверки за безопасното използване на електрически тротинетки в Пазарджик, съобщиха от Община Пазарджик.

През последните месеци зачестиха сигналите към различни институции за деца, управляващи електрически тротинетки в нарушение на законовите изисквания. Това наложи Комисията за закрила на детето към Община Пазарджик, съвместно с представители на сектор „Пътна полиция", Районното управление на МВР, Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето" и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, да предприеме конкретни действия.

 В периода юли – септември ще се провеждат съвместни проверки на територията на общината, съсредоточени в централната градска част, с основна цел предотвратяване на нарушенията и опазване живота и здравето на децата и всички участници в движението.

 При установяване на нарушения ще бъдат прилагани разпоредбите на Закона за закрила на детето, който предвижда глоби до 1000 евро за родителите или лицата, които не спазват законовите изисквания.

 Призоваваме всички родители да разговарят с децата си за правилата за движение и отговорното използване на електрическите тротинетки. Най-важната цел не е да налагаме санкции, а да предотвратим инциденти и да опазим човешкия живот и здраве, коментират от общината в Пазарджик.

Тротинетка

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