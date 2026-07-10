Прокуратурата нареди проверка как са добити данните за полетите от системата PNR

Софийска градска прокуратура (СГП) излезе с позиция по повод използването на данни от резервационните записи на пътниците (PNR).

От съобщението на прокуратурата става ясно, че постъпили множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани, съдържащи различни твърдения. В четвъртък бе подаден и сигнал от депутата от ДПС Калин Стоянов до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на СГП. По думите му получената информация сочи, че през последните дни в МВР, ДАНС и ГДБОП се извършват действия по премахване на електронни данни и системни записи, които биха могли да имат отношение към разследването на предполагаемо неправомерно използване на информация от системата PNR.

" Софийска градска прокуратура е разпоредила извършването на проверки за установяване на относимите факти и обстоятелства съобразно твърденията в сигналите. Всички действия се осъществяват при стриктно спазване на принципа на законност и в рамките на правомощията на прокуратурата, като СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова", пишат в позицията.

Конкретни действия по проверка са възложени на Главна дирекция „Национална полиция"-МВР.

"Предстои да се извършат комплексни проверки, като се изпълнят дадените от СГП подробни указания. Резултатите следва да бъдат докладвани на СГП и събраните материали да бъдат анализирани от прокурора, за да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване по реда на Наказателно процесуалния кодекс", допълват още от СГП.

До позицията на Софийска градска прокуратура се стигна след изказване на вътрешния министър Иван Демерджиев от трибуната на НС. В пространството се разрази и спор дали законно са изтеглени и използвани данните от системата PNR.

"227 пъти за осем години е излитал от летището в София Делян Пеевски. С него са летели 81 души, сред които бизнесменът Александър Сталийски и конституционният съдия Десислава Атанасова", обяви Иван Демерджиев по време на изслушване в НС.

Чартърните полети с частни авиокомпании са били 181, твърди вътрешният министър.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира твърденията на Демерджиев.

"Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Моят личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи", каза политикът.