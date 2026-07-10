Задържаха дрифтаджия с БМВ в Пловдив, оказа се криминално проявен и осъждан

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Колата му минала с форсиране, ускоряване на скоростта и завъртане на гумите на оживен булевард

25-годишен шофьор е задържан за арогантно поведение на пътя в Пловдив, съобщиха от МВР.

Около 19,30 часа снощи полицейски автопатрул на Второ Районно, който осъществявал контрол в трафика, забелязал лек автомобил "БМВ" да създава реална опасност за произшествие в зоната на кръстовище между бул. "Пещерско шосе" и ул. "Орфей".

Независимо от намиращите се наоколо други моторни превозни средства и пешеходци, колата преминала с форсиране на двигателя, ускоряване на скоростта и завъртане на гумите. Униформените обаче веднага взели мерки и настигнали и спрели принудително "БМВ"-то. Станало ясно, че зад волана е 25-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин. Пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. В рамките на започнатото бързо производство за хулиганска проява на пътя, младият мъж е задържан за едно денонощие.

Предстои материалите да бъдат внесени в Районната прокуратура в Пловдив.