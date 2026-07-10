Димитър Ганев вече е доцент по политология

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Факултетният съвет на философският факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" утвърди избора на Димитър Ганев за доцент по политология.

Хабилитирането е на база на неговото изследване "Българската политическа почва".

"Благодаря на членовете на научното жури за високата оценка и доверието, на колегите ми от Катедра "Политология" и на всички, които са били часкт от професионалния ми път дотук, написа Димитър Ганев във фейсбук.

Димитър Ганев е съосновател на Изследователски център "Тренд". "24 часа" често публикува неговите анализи и проучванията на агенцията.