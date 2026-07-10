20-годишен шофира с над 2 промила алкохол на пътя Пловдив-Карлово, задържаха го

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Двама водачи са задържани за шофиране в нетрезво състояние край Пловдив, съобщиха от МВР.

Около 7,10 часа в района на 47 км на главен път Пловдив - Карлово, служителите спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген". Установено било, че колата управлява 20-годишен младеж, чиято проба с дрегер реагирала на над 2 промила.

Към 23 часа вечерта, при работа по безопасност на движението в село Скутаре, униформените пък засекли 46-годишен мъж да шофира лек автомобил "Санг Йонг" също след употреба на алкохол – около 1,4 промила.

Срещу извършителите се водят бързи производства.