ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" спечели първата си контрола за деня

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23201005 www.24chasa.bg

20-годишен шофира с над 2 промила алкохол на пътя Пловдив-Карлово, задържаха го

24 часа Пловдив онлайн

1012
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрегер за наличие на алкохол

Двама водачи са задържани за шофиране в нетрезво състояние край Пловдив, съобщиха от МВР.

Около 7,10 часа в района на 47 км на главен път Пловдив - Карлово, служителите спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген". Установено било, че колата управлява 20-годишен младеж, чиято проба с дрегер реагирала на над 2 промила.

Към 23 часа вечерта, при работа по безопасност на движението в село Скутаре, униформените пък засекли 46-годишен мъж да шофира лек автомобил "Санг Йонг" също след употреба на алкохол – около 1,4 промила.

Срещу извършителите се водят бързи производства.

Дрегер за наличие на алкохол

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание