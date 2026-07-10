Младеж задигна 70 евро и часовник от магазин в "Столипиново"

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74-годишна пък се опитала да открадне стока от търговска верига в квартал "Захарна фабрика"

22-годишен младеж открадна 70 евро и ръчен часовник от къща с прилежащ магазин в пловдивския квартал "Столипиново", съобщиха от МВР.

Оперативните и издирвателни действия стартирали вчера сутринта след подаден сигнал. Много скоро било установено, че посегателството е дело на младеж с предишни регистрации в полицията и осъждан. Той е отведен за едно денонощие в районното управление, а по случая - образувано досъдебно производство.

74-годишна пловдивчанка пък била заловена в момент на кражба от магазин вчера. Сигналът, че клиентка се опитала да премине с незаплатени артикули след касовата зона на известна търговска верига в квартал "Захарна фабрика" бил получен в Трето Районно. Полицейската проверка установила, че жената е криминално проявена.

В рамките на образуваното досъдебно производство тя била задържана за срок до 24 часа.