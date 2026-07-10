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16-годишен остава в ареста за кражба на три коли

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Съдебна зала

Окръжният съд в Стара Загора потвърди задържане под стража  на 16-годишен младеж, задигнал три автомобила край Чирпан.

Непълнолетният е обвиняем за това, че в периода от 26 до 30 юни 2026 г. в село Свобода, област Стара Загора, при условията на продължавано престъпление и чрез използване на техническо средство е откраднал товарен автомобил „Форд" и два леки автомобила „Форд" с намерение да ги ползва. Според обвинението, макар и непълнолетен, той е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, уточняват от съда.

Според магистратите има реална опасност младежът да се укрие или да извърши друго престъпление. По делото има характеристична справка, според която противообществените му прояви датират от малолетен. А предприетите спрямо него мерки от Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни не са дали резултат.

Определението на Окръжния съд в Стара Загора е окончателно.

В края на октомври м.г. две групи непълнолетни момчета отнеха автомобили в Старозагорско и вследствие на техните действия бяха нанесени материални щети на превозните средства, припомня БТА.

Съдебна зала

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