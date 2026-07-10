Николай Димитров: Повишаваме качеството на социалните услуги в Община Несебър

Нови професионални уреди прибави към кухненския си блок Домашният патронаж в града

Кухненският блок на Домашния социалния патронаж в Несебър, където се приготвя вкусна и питателна храна, вече има 7 нови професионални уреди. Допълнителното оборудване е необходимо, за да се задоволят нуждите на ползвателите на услугата, на получаващите топъл обяд и на потребителите от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Уредите са: два електрически автоматични обръщателни тигана, един професионален електрически котлон с 2 квадратни плочи и база отворен шкаф, един професионален електрически котлон с 4 квадратни плочи и база отворен шкаф, една зеленчукорезачка с множество различни аксесоари, един аспиратор над електрически обръщателен тиган и маса плот от алпака.

Обновлението е на стойност близо 23 хил. евро. То е реализирано по линия на проекта „Закупуване на ново оборудване за кухня-майка на Домашен социален патронаж Несебър", като част от средствата - 19 543,35 евро, са от Фонд „Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика, а другата част от сумата - 3 448,83 евро, е осигурена от общината.

„С новото допълнително оборудване се повишава качеството на предоставяните социални услуги. Постига се завишаване капацитета на патронажа и „Топъл обяд", като се осигури помощ и подкрепа за ежедневния живот на повече възрастни хора и лица със специфични потребности. Реализацията на този проект е част от социалната политика на Община Несебър, една от целите на които е осигуряване на помощ и подкрепа за подобряване качеството на живот на хората от третата възраст, на деца и лица с трайни увреждания, на хората живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация."., категоричен е кметът на Община Несебър Николай Димитров.

Обновяването на кухненския блок в патронажа подпомага процеса на приготвяне на качествена, разнообразна и здравословна храна, като се запазват в максимална степен витаминният и минералният състав на храните. Спомага за скъсяване на технологичното време за кулинарната обработка, намаляване на режийните разходи и спомага за намаляване себестойността на реалната издръжка на потребителите. Не на последно място новите уреди изпълняват и дългосрочно поставената цел на патронажа да реализира поетапната смяна на съществуващи готварски уреди със съвременно и енергоспестяващо оборудване и да приготвя на по-голям брой порции.

Кухненският блок на Домашния социален патронаж Несебър обслужва 10 селища на общината - Несебър, с. Равда, к.к. „Слънчев бряг", с. Кошарица, гр. Свети Влас, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца, гр. Обзор и с. Баня.

Домашният социален патронаж е институцията, която е водещо общинско звено в грижата за възрастните хора и хората с увреждания.