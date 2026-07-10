5,5 г. за рецидивиста Васил, обрал с нож казино в Белозем

Играл е, загубил е определена сума и е решил да открадне от игралната зала, посочи прокурорът

5 години и половина затвор при първоначален строг режим получи многократно осъжданият Васил Ганев от пловдивското село Белозем за грабеж на 500 лв. от местно казино. Окръжният съд в Пловдив поряза защитата на 39-годишния мъж, чиято теза беше, че не са събрани достатъчно доказателства. Присъдата обаче не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд.

Грабежът се разигра в малките часове на 14 август м.г. Васил влязъл с маскиран в казиното, насочил нож срещу 54-годишната Мариана Арлашка, която била на смяна като крупие, взел парите и избягал. На 3 септември полицията влезе в дирите на извършителя, след като в изоставена сграда били намерени дрехи, наподобяващи тези на маскираната фигура от записите на камерите в игралната зала. В нощта на грабежа крадецът бил с плътен дамски черен чорапогащник на главата, със сини латексови ръкавици и калцуни, както и с подплънки на гърдите, за да прилича на жена. По част от тях имало ДНК следи, които отвели разследващите до Васил Ганев. Днес съдът разпита вещото лице, изготвило експертизата. Адвокат Анета Храненикова настоя заключението да не бъде приемано, но съдия Розалия Шейтанова я поряза.

39-годишният мъж отрича да е виновен. "Всичко, което съм направил, съм си го признал, и за кражба за някакъв кон през 2023-а. Щях да призная и за казиното, но не съм аз", каза той в предходно заседание. И обясни, че "толкова затвор е навъртял", че не би си изхвърлил дрехите в изоставена сграда, а щял да ги изгори. Зад гърба си мъжът има над 20 присъди за кражби и грабежи.

Прокурорът по делото Борис Михов поиска от съда 8 г. затвор за Васил Ганев. "Той живее в село Белозем и редовно е посещавал казиното преди случая. Присъствието му там на 13 август е безспорно установено. Играл е, загубил е определена сума и е решил да извърши деянието", каза обвинителят. Той изтъкна, че по веществените доказателства е открит само един ДНК профил, който съвпада с този на Ганев. Адвокат Храненикова пък настоя клиентът ѝ да бъде оправдан заради липсата на достатъчно доказателства за вината му. Защитната теза обаче не успя да убеди съдебния състав.