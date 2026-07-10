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Поискаха задържане под стража на германеца, издирван за педофилия в родината си

Димчо Райков

[email protected]

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Окръжна прокуратура-Бургас е внесла в съда искане за вземане на мярка „задържане под стража" на немския грпажданин, арестуван преди дни за педофилия в карнобатсдкото село Искра при акция на ГДНП и  германския власти. Той е издирван в родината си като част от ОПГ за създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Германецът е обявен за международно издирване с Европейска заповед за арест, издадена от съд в Мюнхен през април тази година.

Операцията по залявянето му в България е била реализирана след проведени оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваното лице се укрива в района на с. Искра. Тя е осъществена съвместно с германските власти, а от наша страна участие са взели служители от ГДНП, подпомогнати от полицаи от ОД на МВР-Бургас. Днес Окръжният съд в Бургас ще гледа мярката на германеца.

Белезници СНИМКА: Pixabay

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