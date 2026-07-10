Забраниха движението на тротинетки и офроуд превозни средства в Созопол

Край на електрически тротинетки по ул. "Републиканска" в Новия град на Созопол и влизането на АТВ и офроуд превозни средства в Стария град. Забраните са въведени, за да се повиши обществената безопасност, да се намали шума и да се осигури спокойствието в най-посещаваните части на града. Това съобщиха от пресцентъра на Община Созопол.

Забраната за електрически тротинетки по ул. "Републиканска", известна като "Веселата улица", е свързана с интензивния пешеходен поток в района. Целта на мярката е да се предотвратят инциденти и да се гарантира безопасността на жителите и туристите.

Друго въведено ограничение засяга Стария град, където се забранява движението на АТВ и UTV (високопроходими офроуд превозни средства). От Общината посочват, че мярката е предприета заради сигнали за нарушаване на обществения ред и шума, създаван от тези превозни средства.

Контролът по спазването на въведените правила ще се извършва от компетентните органи, като нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство.

Служители на сектор "Пътна полиция" и Районно управление Несебър извършват засилен контрол върху движение на индивидуални електрически превозни средства и велосипеди в пешеходните зони на комплекса Слънчев бряг. В началото на юли при поредна проверка за нарушения на Закона за движението по пътищата бяха съставени 47 фиша и три акта, припомня БТА.