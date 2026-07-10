Депутатите приеха бюджета на Здравната каса на първо четене

Опозицията: Недостатъчно финансиране на доболничната помощ и несъотносимо финансиране на болничната, липсват реформи

Управляващите: Реформи не се правят в средата на годината

Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса беше приет на първо четене в пленарната зала. "Прогресивна България" и ДПС подкрепиха предложението, всички останали гласуваха "против".

"Бюджетът не се различава от бюджетите на Здравната каса от миналите години. Превенцията, профилактиката и ранната диагностика не са достатъчно финансирани, няма и увеличение на възнагражденията на лекарите и медицинския персонал. Бюджетът няма визия, реформи и стимул за медицинския персонал", заяви д-р Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС.

"Проблемът не е в размера, а в липсата на визия как тези 5,2 млрд. ще доведат до качествени реформи", допълни Красен Кръстев от ГЕРБ-СДС и обяви, че няма да подкрепят бюджета.

"Има намаляване на средствата за извънболнична помощ. В програмата си акцентирахте на профилактика и скрининг на обществото. Заявките ви не са приложени в бюджета", обърна се към управляващите Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

"Намалени са парите и за инвалидите, намалява се заплащането на служители в регионалните каси, няма достатъчно предвидени средства за приложението "еЗдраве", допълни той и обяви, че между първо и второ четене парламентарната група ще направи предложения.

Георги Илиев от "Прогресивна България" заяви категорично, че това е реалният бюджет, който може да бъде предложен. "Трябва да се обединим и да мислим заедно за здравеопазването напред", допълни той.

"Този бюджет не лекува болестите на българското здравеопазване, той ги финансира. Очевадна е липсата на политическа воля, бюджетът е паметник на статуквото. Вместо да реформираме системата, увеличаваме пробойните ѝ, откъдето изтича финансирането. За пореден път виждаме неоправдано увеличаване на болничната помощ. Приоритет трябва да е доболничната помощ, за да не се стига до болниците. Бюджетът има пълно несъответствие с Националната здравна стратегия до 2030 г. Сред приоритетите при приемането ѝ бяха намаляване на доплащанията на пациенти, както и развиване на профилактиката и доболничната помощ", заяви д-р Александър Симидчиев от ПГ на ДБ и призова бюджетът да бъде върнат.

"Отново най-голямо увеличение на средствата са за болнична помощ и лекарства, точно обратното от практиката в ЕС. Общият сбор на финансирането за болнична помощ и лекарствата в проектобюджета представлява 75%, а в европейските страни общият им сбор е с 30% по-малко. Спрямо инфлацията за извънболнична помощ излиза, че няма увеличение",заяви Джевдет Чакъров от ДПС и обяви, че от партията ще подкрепят бюджета на НЗОК, но призовават за реформи в следващия.

"Заради здравната система до момента пациентите са отвратени от доболничната помощ и се лекуват в болницата. Ако направим реформи в средата на тази година, можем да блокираме Здравната каса и да настъпи пълен хаос и анархия в системата на здравеопазването. Успоредно ще работим за ограничаване на течовете в здравеопазването, ще започнем реформите и чак след това ще променим бюджета", отговориха от "Прогресивна България".

"Когато гражданите се сблъскват със здравеопазването, се надяват на две неща - да не фалират и да останат живи. Бюджетът за здравеопазване расте всяка година, но с него растат и течовете от системата. Новото мнозинство започва зле. Реформите трябва да се правят веднага", зави Божидар Божанов от "Демократична България".

Той припомни, че правителството два месеца по-късно няма управленска програма. Божанов допълни, че като има предвид опитните кадри на "Прогресивна България", нямат оправдание да не правят реформи веднага. "Това означава, че изборът на опитни кадри не е с цел реформа, а с други намерения", допълни той.

"Бюджетът не се различава особено от предходните. Изливат се едни пари повече за лекарства, които отиват в далавери - примерите са в медиите. За съжаление, държавата не финансира специфичните скъпоструващи лечения на деца. Няма промяна във финансирането и многопрофилните болници в областните центрове", каза Петър Петров от "Възраждане".

"Бюджетът на НЗОК се увеличава с малко над 8%. Това е заслуга на работещите и работодателите, не на управляващите. Има увеличение в съотношение 5:1 на болничната спрямо извънболничната помощ въпреки здравната стратегия, здравната карта на България и доклади", подчерта акад. Николай Денков от "Продължаваме промяната" и напомни, че сме първи по смъртност в ЕС, която може да бъде предотвратена, а средната продължителност на живота в България е с 6 години по-малко. Проблемът е в липсата на профилактика и превенция, категоричен е акад. Денков.

"Липсват и мерки за изпълнението на регламентите на ЕС за предотвратяване на течовете в здравната система", допълни Денков. Той припомни за предложението за получаване на електронни съобщения, когато пациентът използва Здравната каса, които да дават отчет на гражданите. Това предложение не беше подкрепено, въпреки че според "Продължаваме промяната" това е решение за увеличаване на прозрачността и предотвратяване на нарушенията.

"Няма предложено решение за увеличенията на плащанията на лекарите, младите лекари и медицинските сестри. Чакаме да видим с бюджета на НЗОК за 2027 г. какво ще предложите, но ние като опозиция следим темата", категоричен е акад. Денков и обяви, че ще направят предложения между първо и второ четене.

"Системата на здравеопазването превръща пациентите в клиенти, тя е направена за кражби, далавери и точене на пари от здравната система. Трябва да има много сериозна реформа, а бюджетът на здравната каса на Радев е същия като този на Желязков", заяви Георги Георгиев от "Възраждане".

"Факт е, че след толкова дълги години в опити да се реформира системата, се е стигнало до дестабилизация и това е срамно. Резултатът е срамен както по отношение разходването на средствата здравеопазването, така и по отношение на постигнатите здравни цели", заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Тя припомни, че България е на челните места, както по заболеваемост на болести на органите на кръвообращението, така и по отношение заболеваемост от злокачествени заболявания, включително и новооткрити.

"Посочвате, че в проектобюджета на НЗОК за тази година няма реформи. Може да разграничим реформи в рамките на структурата на бюджета, но също така и реформи по отношение на самата политика в сектор здравеопазване. Реформи по структура на бюджет да се правят в средата на годината, мисля, че е ирационално. Тоест, вие предлагате да има реформи със задна дата, поне 6 месеца назад? Това е ирационално", категорична е министър Ивкова.

Относно разпределението на бюджета на Здравната каса с тежест към болничната помощ министърът заяви, че ще направи анализ за усвояването на средствата в извънболничната помощ, а в бюджета на НЗОК да бъдат усвоявани в пълен размер.

"Трябва да се види какви са проблемите за самото усвояване на тези средства в пълен размер. Със сигурност всички контролни механизми ще се случат, ще бъдат стартирани и съответно изпълнени.Вероятно ще има отпор, тъй като засягат се много интереси. Но няма да се откажем", добави още министърът.

Парламентът днес. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ Тази седмица бюджетната комисия и комисията по здравеопазване подкрепиха законопроекта. По време на здравната комисия депутатите подчертаха, че увеличаването на финансовия ресурс само по себе си няма да доведе до промяна в системата на здравеопазването. Комисията призова за повече средства за профилактика и превенция.

В проекта са предвидени общо 5,2 млрд. евро, а увеличението на приходите и трансферите и съответно на разходите и трансферите е в размер на 412 млн. евро спрямо закона за бюджета на НЗОК за 2025 година. Това представлява 8,5% ръст.

Запазва се размерът на здравноосигурителните вноски спрямо 2025 г. в размер на 8/100 и съотношение 60/40, работодател-работник, с изключение на държавните служители, при които съотношението е 80 към 20. И.ф. управителят на НЗОК д-р Асен Меджидиев беше в залата. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Законопроектът предвижда приходите от здравноосигурителни вноски да нараснат с 249,2 млн. евро спрямо миналата година, а приходите от трансфери за здравно осигуряване да отбележат ръст от 156,2 млн. евро.

Най-голям дял в разходите на НЗОК по проекта заемат здравноосигурителните плащания - 93,8%. За първична извънболнична медицинска помощ са разпределени с 4,4% повече от 2025 година, за специализирана извънболнична медицинска - 4,4%. Денталната помощ е с ръст от 8,5%, медико-диагностичната дейност - 8,3%, а за лекарствени продукти ръстът е 10,2% спрямо 2025 година.

В проектозакона за бюджета на НЗОК за 2026 година за първи път се предлага лекарствените продукти, които НЗОК плаща със средства от бюджета си: лекарства за домашно лечение, а също и заплащане в болнична помощ извън стойността на оказаните медицински услуги, да бъдат разделени в две отделни и самостоятелни групи.

Отделни бюджети се предвиждат и за различни групи лекарства: референтни лекарствени продукти и комбинирани лекарствени продукти с пълно досие; генерични лекарствени продукти, биоподобни лекарствени продукти, комбинирани лекарствени продукти, съдържащи вещества с добре установена употреба, лекарствени продукти с добре установена употреба и хибридни лекарствени продукти, наричани най-общо генерични лекарствени продукти.