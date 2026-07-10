Столична община и МРРБ подписват споразумение за завършване на околовръстното

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Зам.-кметът по строителство Никола Лютов участва в работна среща с МРРБ и АПИ за окончателното разрешаване на проблемите около процедурите за последните участъци

"За Столична община завършването на участъците от Околовръстния път винаги е било стратегически приоритет. Затова и по инициатива на общината миналата година подписахме споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура" и Националната здравна компания, с което поехме ясни ангажименти да работим координирано и в пълен синхрон за реализирането на този стратегически обект". Това заяви зам.-кметът на Столична община по направление „Обществено строителство" Никола Лютов.

Той участва в провелата се работна среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за окончателното разрешаване на проблемите около процедурите на Столичния околовръстен път, съобщиха от общината.

Никола Лютов благодари на регионалния министър Иван Шишков за проявената политическа воля да бъде задвижен казус, отлаган с десетилетия, така че да се ускори изграждането на липсващите участъци от Околовръстния път на София.

Столичният заместник-кмет посочи, че общината ще работи активно в изпълнение на своите ангажименти.

Околовръстният път е важен не само защото ще се съкрати времето за пътуване - с до 30 мин. в посока, но и ще се ограничи вредният отпечатък за града, и ще подсигурим бързи трасета до Националната детска болница, заяви още Лютов.

Министър Шишков информира, че предстои финализирането на споразумение със Столична община относно ангажиментите на институциите по завършване на отчуждаването на терени.

По думите на министъра: „Правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самият подробен устройствен план навлиза доста в градската територия."

Министърът на регионалното развитие посочи също, че се очаква проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път да започне в края на годината, а строителството – най-рано в средата на следващата. Нужно е скорошно одобрение на подробния устройствен план (ПУП) за първия участък и започване на отчуждителни процедури за втория, заяви също министърът.

Столичната община е в процес на извършване на процедура по отчуждаване на частни имоти в район „Овча купел". Процедурите са необходими за изграждането на довеждаща улица и техническа инфраструктура към бъдещата Национална детска болница.