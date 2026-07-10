ДПС: Делян Пеевски не е бил на 75 от полетите, за които Демерджиев говори

Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е бил на всички полети, за които разказа вътрешният министър Иван Демерджиев преди седмица в парламента. Данните, изнесени от него тогава, сериозно се разминават с тези, които днес той изпрати в парламента. За това съобщи депутатът от движението Хамид Хамид.

Справката била за период, по-кратък от този, за който Демерджиев говори, а именно полети от 2018 г. до 2025 г. "Объркана информация за брой полети и лица. Онези хора, за които той фантазираше, че са 81, са под десет. Голяма част от тях въобще не са летели. В самата справка срещу полетите на г-н Пеевски пише "не е пътувал". 75 полета се цитират и се казва, че Пеевскии въобще не е пътувал", разказа Хамид. Адвокатът му Ангелов пък е пътувал само веднъж с турските авиолинии.

На 2 юли министър Демерджиев беше на изслушване в парламента именно по повод пътуванията на Пеевски. Пред депутатите той разказа, че за осем години лидерът на ДПС е летял 227 пъти от летището в София, над 180 от които с частни полети. Имал и съвместни резервации с 81 души, като назова и няколко имена, сред които това на конституционната съдийка Десислава Атанасова. По данни на Демерджиев тя е пътувала с Пеевски до Дубай на 5 април 2024 г.

"Всичко, което той изнесе на 2 юли, е пълна лъжа и фантастика. Той сам потвърди това със справка, подписана от него", каза още Хамид. Още в деня на изслушването от трибуната той се обърна към Демерджиев и го обвини в лъжи. След това пък Атанасова представи две справки - първо от МВР, а после и от Турция, че от 5 до 8 април е била в Истанбул, не в Дубай, и е стигнала с турските авиолинии, не с частни полети.

По случая работи ГДБОП. Затова и Хамид, който е юрист, поиска от Демерджиев данните от службата за борба с организираната престъпност, както и да научи имената на оперативните служители, които работят по случая. Демерджиев отказа да посочи хората си, но му обеща данни от ГДБОП. Днес сутринта той ги изпрати до председателката на Народното събрание Михаела Доцова, а тя ги е предала на Хамид. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 г. до юни 2026 г. на "лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки", съобщиха от МВР. Данните за резервационните полети са PNR данни, както заподозря бившият вътрешен министър Калин Стоянов, днес депутат от ДПС. Още миналата седмица той коментира темата и обяви, че е незаконно държавата да рови в тези международни регистри. Затова и от ДПС изпратиха сигнали от европейски служби и партньори.

"Потвърждава се обаче нещо много важно - има две справки от ДАНС, които предоставят информация по PNR. Казахме, че това е престъпление и че такива данни се използват само при конкретни случаи, т.е. тази справка потвърждава, че са извършени престъпления, за които трябва да се носи отговорност", продължи Хамид.

Депутатите на Пеевски са подали и сигнали до прокуратурата, която днес е образувала проверка как са добити данните за полетите от системата PNR.

"На 8 юли МВР са влезли в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, които налагат санкциите по закона "Магнитски". Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите. В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции", съобщиха днес от МВР.