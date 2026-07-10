София става гастрономическа дестинация

Целта е по-добро преживяване за гостите и жителите на столицата чрез автентични вкусове и високо качество на обслужване

Столичната община поставя началото на амбициозен план за утвърждаване на София в разпознаваема гастрономическа дестинация на европейската карта.

Общинското предприятие „Туризъм", подкрепено от експертен Кулинарен съвет, ще координира изпълнението на стратегията, за да гарантира, че инерцията на проекта ще се запази в дългосрочен план. Първата стъпка е работна среща с ресторантьорския бранш и професионалните асоциации, на която ще бъдат представени и препоръките след одит на независима консултантска компания, уточниха от общината.

Планът за действие за следващите 18 месеца предвижда въвеждането на единен стандарт за обслужване, фокус върху българското вино, сезонни менюта с ясен произход и целенасочено подобряване на градската среда. Сред целите на плана е и да развие кадрите в бранша чрез менторство и да внедри устойчиви екологични практики, за да утвърди София като привлекателна кулинарна дестинация.

„Искаме светът да опознае София през нашите очи – такава, каквато ние я виждаме всеки ден: пъстра, пулсираща от живот, а вече и убедително вкусна. Гастрономията е важна част от преживяването в един град и чрез този план ние не само подкрепяме местния бизнес, но и разказваме историята на София по модерен и качествен начин, който превръща всеки гост в наш посланик по света", коментира кметът на София Васил Терзиев.

Проектът е част от дългосрочната визия на администрацията на Терзиев за развитие на туризма и бранда Visit Sofia, като основен двигател на промяната ще бъде браншът по инициатива на общинското предприятие „Туризъм".

„Вниманието към София като туристически център не е плод на случайност, а резултат от целенасочена работа. Започнахме да подготвяме темата за кулинарията още в края на 2024 година, анализирайки потенциала на нашите продукти и нуждите на туристите. Този план е поредната важна стъпка, с която показваме, че София има капацитет да предлага преживявания на международно ниво. Храната е ключов мотив за пътуване и ние сме готови да превърнем този актив в устойчив икономически растеж за града", коментира подчерта Антон Пенев, директор на ОП „Туризъм".

Планът предвижда нов „стандарт за обслужване на София". Въвеждане на практически стандарт за топло посрещане, професионално представяне на ястията и спокоен ритъм на хранене.

Ренесанс на българското вино - активно присъствие на родни сортове в менютата, демонстративно презентиране и кампания за предлагане на вино на чаша.

Автентична българска кухня с фокус върху кратки, сезонни менюта и използване на QR кодове, които разказват историите на производителите зад всеки продукт.

Подкрепа за независимите ресторанти чрез позициониране на уникалните, характерни за София заведения като водещо преживяване за туристите чрез платформите на Visit Sofia.

Създаване на менторска програма, която свързва утвърдени шеф-готвачи с млади таланти за кариерно развитие в София, както и ангажимент на общината за почистване на графити, облагородяване на пешеходните зони и подобряване на информацията на английски език.

Планът ще бъде представен публично след консултации с ресторантьорския бранш, на който ОП "Туризъм" ще представят и препоръките, които общината е получила след одит на независима консултантска компания. Изпълнението му ще се координира от кулинарен съвет, който включва представители на общината и бранша. Съветът ще заседава на тримесечна база, за да следи изпълнението на плана, да решава възникнали казуси и да гарантира, че инерцията на проекта ще се запази в дългосрочен план.

Данните за 2025 г. показват стабилен ръст на туристите в София, като средният престой в момента е 2,3 нощувки. Чрез по-силно кулинарно предлагане градът цели не само да удължи престоя на посетителите, но и да привлече по-платежоспособни гости, за които качеството на храната е водещ фактор при избор на дестинация, подчертават от общината.