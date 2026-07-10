София дава стипендии за висше образование на младежи от социалните институции

Новата образователна програма на Столичната община ще подкрепи 10 студенти

Столичната община ще дава стипендии за висше образование на младежи, ползвали социални услуги за резидентна грижа в града, които продължават обучението си във висши училища. Новата програма е по предложение на зам.-кмета ои социални дейности на столицата Надежда Бачева и бе одобрена от Столичния общински съвет.

„Няма да оставим младите хора, напуснали резидентна грижа, сами в най-трудния момент от техния път към самостоятелност. Образованието е един от най-сигурните пътища към независимост и възможност младите хора да изградят стабилен живот", заяви Бачева.

Програмата е насочена към млади хора, които след навършване на пълнолетие и напускане на социалната услуга поемат самостоятелно отговорността за своя живот, често без семейна подкрепа, собствено жилище и необходимия финансов ресурс за продължаване на образованието си.

Одобрената програма предвижда месечна финансова подкрепа в размер на една минимална работна заплата за страната за всеки правоимащ студент за периода на обучение до придобиване на първа образователно-квалификационна степен. Средствата ще подпомагат покриването на разходи за наем, издръжка, транспорт, учебни материали и други необходими разходи, свързани с обучението и самостоятелния живот.

Прогнозният финансов ресурс е определен въз основа на информация, предоставена от социалните услуги за резидентна грижа на територията на Столична община, за броя на младежите, които вече се обучават или предстои да бъдат приети във висши училища. За периода 2021–2025 г. седем младежи са кандидатствали и са били приети във висши училища, а през учебната 2025/2026 г. трима младежи от предходни випуски продължават обучението си като студенти.

На тази основа е предвиден прогнозен обхват до 10 правоимащи лица. Прогнозният общ месечен финансов ресурс е 4340 евро, а прогнозният годишен ресурс — 52 080 евро. Размерът на необходимите средства ще се актуализира ежегодно според броя на правоимащите лица, продължаващите обучението си и новоприетите студенти, както и спрямо размера на минималната работна заплата за страната.