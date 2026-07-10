България на прага на наказателна процедура - не рециклираме достатъчно от боклука

Европейската комисия (ЕК) изпрати на 8 юли мотивирано становище на България за неизпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци като хартия, метал, пластмаса и стъкло. Наказателната процедура е в последния етап на досъдебната фаза, като следващата стъпка е сезирането на Съда на Европейския съюз. България разполага с двумесечен срок да представи позицията си по мотивираното становище. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 50 % от битовите отпадъци е следвало да бъде изпълнена още през 2020 г. Години по-късно България не само не е наваксала изоставането, а отчетените нива на рециклиране са се понижили, обясниха от МОСВ. Това е индикатор, че имаме системен проблем, натрупван с години, а разрешаването му ще сред приоритетите на МОСВ занапред, посочиха още от ведомството.

Още в първите дни на мандата, преди Европейската комисия да е изпратила тези констатации, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди извършване на цялостен анализ на прилаганата до момента политика в областта на управлението на боклука, посочиха още от ведомството.

Установено е, че инфраструктурата за предварително третиране и рециклиране на отпадъците не е изградена в необходимия обем, системите за разделно събиране не са развити в степен, позволяваща изпълнение на европейските цели, а въвеждането на принципа „замърсителят плаща" е многократно отлагано, посочиха още от МОСВ.

Министерството е изправено пред задачата да преодолее последиците от тези натрупани проблеми в сектора на управление на отпадъците. Фокусът е преминаване от управление на отпадъци към управление на ресурси, подчертаха от ведомството.

МОСВ засили диалога с общините с цел ускоряване на необходимите инвестиции, повишаване на капацитета на системите за разделно събиране и преодоляване на установените през годините дефицити, довели до образуването на процедурата за нарушение, посочиха от министерството.

По приоритет „Отпадъци" на Програма „Околна среда" 2021–2027 са осигурени над 261 млн. евро за развитие на общинските системи за управление на отпадъците и преход към кръгова икономика. От тях 172,5 млн. евро са осигурени за всички 236 общини в страната за изграждане и надграждане на системи за разделно събиране и компостиране на биоразградими отпадъци, а близо 45 млн. евро са насочени към рекултивация на закрити депа и клетки на депа с цел намаляване на екологичния риск и облекчаване на натиска върху местните бюджети, посочиха от МОСВ. В процес на подготовка е нова инвестиция за около 44 млн. евро за осигуряване на необходимото оборудване и технологии за практическо прилагане на принципа „замърсителят плаща". Предвидени са и средства за изграждане на центрове за повторна употреба и ремонт на вещи, допълниха от ведомството.

Те отбелязаха, че паралелно се работи за подпомагане на общините за създаване на условия и инфраструктура за въвеждане на принципа „замърсителят плаща", законодателство за подготовката на депозитната система за опаковки и развитието на инфраструктурата за разделно събиране, предварително третиране и рециклиране на отпадъците.

Държавата и местната власт трябва да предприемат активни стъпки за въвеждането на принципа „замърсителят плаща" по време на заседанието на ресорната парламентарна комисия миналата седмица. Тя подчерта, че това е важно, защото срещу страната ни има наказателна процедура, припомня БТА.

Ако държавата и най-вече местната власт не предприемат активни стъпки, така че в рамките на една- две години да бъде приложен новият модел, съществува риск България да бъде санкционирана, заяви министърът. Карамфилова обясни също, че срокът за въвеждане на новия модел за такса смет е бил неколкократно отлаган, като последно е решено той да влезе в сила от началото на 2027 г.