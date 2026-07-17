Йова Апостолова: Добрият пиар е невидим

Статията е част от луксозното премиум издание Build Trend, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Попитахме AI коя е Йова Апостолова. „Утвърден експерт в областта на връзките с обществеността (PR) и протокола, с дългогодишен опит като журналист", гласи първото изречение, генерирано от изкуствения интелект. Зад тази безпристрастна формулировка стоят дълги години като репортер и редактор в авторитетни медии, последвани от управление на институционалния пиар на две от най-тежките министерства - на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите, както и пиар на Камарата на строителите в България.

Днес Йова Апостолова е сбъднала мечтата си да развива успешно своя пиар компания - „ПРоТОП" ЕООД, която предлага на клиентите си пълния набор от услуги в сферата на комуникацията. Тясната ѝ специализация са ресорите, в които успешно се е развивал професионалният ѝ път през последните 10 години – инфраструктура и строителство, екология, управление на водите и отпадъците, регионални политики.

Тя не отхвърля важността на AI и все по-голямото място, което заема във всекидневието. Не е сред скептиците, които смятат, че той застрашава професионалистите. Напротив, изкуственият интелект повишава тяхната ефективност заради бързината си, с която им пести време. Но още има много дефицити и сред тях най-важният е в достоверността. Не на последно място на AI му липсва талант - тази фина искра, която прави четенето удоволствие.

Именно затова изкуственият интелект не може да измести добре написания текст на четящ и информиран човек.

Има още нещо, на което Йова особено държи и в него няма място за технологии - личния контакт, времето, което отделя на всеки клиент за разговор, научава специфичните му потребности и как да му е максимално полезна.

„Най-добрата оценка за работата ми е хората, с които работя, да виждат моята ефективност и да имат необходимост да съм до тях като специалист по комуникации", казва тя.



Убедена е, че добрият пиар е невидим - в центъра е клиентът, който трябва да бъде представен елегантно и запомнящо се, но без неприятния привкус на натрапване. За пиара е важно да може да отсява информацията в морето от източници, да преценява коя е достоверна и коя - фалшива. Както и да има сетива за обществените нагласи и процеси. За да дава на клиентите си полезни съвети, да им помага да стопират потенциални кризи още в зародиш Именно така се изгражда доверие. И увереност в клиентите, че пиарът не е прищявка, а важен партньор за дълъг път, казва Йова.

Конкурентно предимство на „ПРоТОП" ЕООД е съставянето на добре написани текстове с точни послания. „Познаваме силата на словото и се отнасяме с уважение към него. Ще намерим най-подходящите думи и ще ги поднесем елегантно. За да бъде вашият глас запомнен с добро. И да оставите трайна следа" - това е философията, към която компанията се придържа в работата си.

Фирмата предлага пиар и консултантски услуги, които почиват на коректността, достоверността, точността на информацията и изпреварващата реакция. Опитът на собственика Йова Апостолова в сферата на комуникациите е гарант за надеждна и компетентна помощ за клиентите на „ПРоТОП" ЕООД.

Преди да премине в частния сектор, тя е позната като дългогодишен парламентарен журналист от БТА и вестниците „Труд" и „Стандарт". След като напуска медиите, поема пиара последователно на екоминистерството и на регионалното министерство, което задълбочава познанията й в темите по ресорите на двете ведомства. Гордее се с работата си по две от най-запомнящите се правителствени образователни кампании, на които е идеолог и мотор - „Яко е да си еко" в МОСВ и „Моят град е моята крепост" в МРРБ. Те достигат до хиляди ученици в цялата страна и повишават знанията им за „зелените" политики и за родните им места и регионите. Водещи и на двете кампании са едни от най-любимите лица от телевизионния екран в годините на реализирането им - Димитър Рачков и Васил Василев - Зуека, което допринася за силния позитивен отзвук сред учениците. „Зад тези кампании стоят трудът и таланта на много хора, реализирането им беше едно от най-забавните ми професионални преживявания. Гордея се с тях и се радвам, че с екипите успяхме да направим толкова много деца щастливи", казва Йова.

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