Патриарх Даниил идва в Троянския манастир за празника на чудотворната Богородица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Патриарх Даниил ще пристигне в Троянския манастир по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица „Троеручица" на 11 юли. Това съобщи игуменът на светата обител Драговитийски епископ Василий. Същия ден от 20 часа в съборния храм ще започне Всенощно бдение, а на 12 юли, около 9:00 часа, Негово Светейшество ще възглави тържествената Патриаршеска света литургия.

Веднага след църковната служба, в зала „Архимандрит хаджи Макарий" на манастира, ще бъде открита изложба с фотографии и оригинали на ръкописи и старопечатни книги. Изложбата е подготвена от Центъра за славяно - византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев" по повод 40-ата годишнина от създаването му, разказва игуменът. Значителна част от ръкописите и старопечатните книги, които ще бъдат представени, са собственост на манастира.

Изложбата ще представи проф. Вася Велинова, директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев".

На 12 юли се навършва и точно една година от въдворяването на новия игумен на Троянския манастир - Драговитийския епископ Василий, припомня БТА.