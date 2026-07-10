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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23201828 www.24chasa.bg

Камион и линейка с пациент се удариха във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

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Катастрофа между линейка и товарен автомобил затруднява движението на кръговото кръстовище до болницата във Велико Търново. Произшествието е с материални щети. По първоначална информация линейката се е движела със специален режим на движение и е транспортирала болен.

Към момента преминаването на автомобили в участъка е блокирано. След прехвърляне на пациента на друга линейка, нормалното преминаване през кръстовището ще бъде възстановено. Причините за произшествието ще се изясняват, посочват от ОДМВР - Велико Търново.

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