10 държави се включват в юбилейното военноморско учение "Бриз 2026"

30-тото издание на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026" започна днес в западната част на Черно море. Учението се провежда от Военноморските сили на Република България в българските морски пространства и ще продължи до 19 юли. В тазгодишното издание участват военни кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция и Франция, съобщиха от министерство на отбраната.

Основната цел на „Бриз 2026" е повишаване на оперативната съвместимост и взаимодействието между участващите структури чрез отработване на съвместни задачи и провеждане на широк спектър от действия на море в операция за отговор на криза, както и за ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти.

В учението се включват и формирования и структури от Българската армия – Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски (СВ), Военновъздушните сили (ВВС), Военната академия „Г. С. Раковски" и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров". Участие ще вземат и корабите от Противоминната група в Черно море.

През 2026 г. „Бриз" се провежда за 30-и път, като продължава традицията за междуведомствено сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации и частни компании в многонационална среда.

В рамките на учението ще участват структури от пет министерства, 26 държавни организации, правителствени и неправителствени организации, доброволчески сдружения и частни компании.

Към „Бриз 2026" ще се присъедини и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA). Тя следи за прилагането на европейското законодателство, свързано с намаляването на риска от морски произшествия, предотвратяването на замърсяването на морето от кораби и ограничаването на загубата на човешки живот в морска среда.

Планирането на учението е извършено под ръководството на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, който е и общ ръководител на „Бриз 2026". Офицер, провеждащ учението и негов директор, е флотилен адмирал Ваньо Мусински – заместник-командир на ВМС. Командир на многонационалното корабно оперативно съединение е флотилен адмирал Радко Пенев – командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби.