Сметната палата: Демерджиев ни отказа достъп до регистрите на МВР

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е отказал на Сметната палата достъп до автоматизираните информационни системи на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Това съобщиха от институцията в своя позиция. Сметната палата няма достъп до автоматизираните информационни системи на Министерството на вътрешните работи. Споразумение за такъв достъп бе поискано от Сметната палата с писмо от 12 май 2026 г. до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, пишат от Сметната палата.

Посоченото основание в писмото е, че като правоприемник на дейностите на бившата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), Сметната палата осъществява дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и проверка за несъответствие в декларираното имущество на лицата, заемащи публични длъжности. За изпълнението на тези функции е необходим пряк достъп до електронните регистри, бази данни и други информационни масиви, поддържани от държавните органи.

В отговора на министър Демерджиев в писмо от 6 юли 2026 г. исканото споразумение за достъп е отказано с аргумента, че с обнародването на новия Закон за противодействие на корупцията на 5 юни 2026 г., правомощията на Сметната палата отново се прехвърлят към КПК, информират от институцията.

От Сметната палата добавят, че институцията извършва проверки на данните, записани в декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, и ги публикува на интернет страницата си, където информацията е публично достъпна. Тя е официална и може да се ползва за основа при извършването на проверки и удостоверявания от всички държавни органи и институции, съобразно техните правомощията.

Във връзка с възложените й с изменението и допълнението на Закона за Сметната палата от февруари 2026 г. правомощия по установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности и проверката на сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на тези лица, Сметната палата работи само по сигнали. Всеки гражданин, институция или политическа формация има право да подаде такъв, ако счита, че има разминавания в имуществото, скрити дарения или недекларирани луксозни услуги и подаръци.

Сметната палата обаче не може да се самосезира по медийни публикации, каквато възможност е предвидена за новата КПК едва в новоприетия и влязъл в сила през юни 2026 г. Закон за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, пишат още оттам.

Позицията е по повод медийни публикации, в които Сметната палата е упреквана, че не е установила проблем в декларациите на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова във връзка с изнесените от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за недекларирани в имотните декларации скъпи полети, някои от които, по думите му, платени от частни дружества или лица.

Оттам допълват, че съгласно §3, ал.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, от влизането в сила на този закон до три месеца от встъпването в длъжност на председателя и членовете на КПК, дейностите по превенция, проверките и анализа на декларации за имущество и интереси и по установяване на конфликт на интереси на лицата, заемащи публични длъжности по този закон, се извършва по сегашния ред от съответния компетентен орган, в случая от Сметна палата.

До позицията на Сметната палата се стигна след изказване на вътрешния министър Иван Демерджиев от трибуната на НС.

"227 пъти за осем години е излитал от летището в София Делян Пеевски. С него са летели 81 души, сред които бизнесменът Александър Сталийски и конституционният съдия Десислава Атанасова", обяви Иван Демерджиев по време на изслушване в НС. След това последваха критики към Сметната палата, че не разследва твърденията на вътрешния министър.