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Не пуснаха от ареста белгийка, обвинена в трафик на кокаин за 37 млн. лв. с чужд дипломат и българин

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Съдът в Хасково остави в ареста белгийка, обвинена за трафик на кокаин СНИМКА: Пиксабей

Окръжният съд в Хасково не пусна от ареста  белгийска гражданка, която е в ареста от миналия юли по обвинение за трафик на близо 206 кг кокаин", съобщиха от пресслужбата на съда.

Доте Флор Аделаид (55 г.), дипломатът от Демократична република Конго Жан Де Дю Мутеба (41 г.), и българският гражданин Делян Хаджилазов (43 г.) са в ареста от 22 юли миналата година, а техни неколкократни молби за по-леки мерки след тази дата не са уважени.

Случаят е от 18 юли миналата година, когато в куфари в автомобил, напускащ страната към Турция през "Капитан Андреево", бяха открити почти 206 кг кокаин на стойност 37, 069 млн. лв.

Аделаид е поискала по-лека мярка, за да издържа дъщеря студентка и по здравословни причини.

Съдът обаче не видя нови обстоятелства, които да го налагат.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.

Съдът в Хасково остави в ареста белгийка, обвинена за трафик на кокаин СНИМКА: Пиксабей

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