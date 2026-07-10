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Градоначалникът връчи плакет на читателя на годината и провери ремонта на НБ "Иван Вазов" в Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Кметът на Пловдив поздрави и връчи почетен плакет на общината на читателя на годината - проф. Татяна Ичевска
  • Сградата е изолирана, с подменена дограма, покривът е ремонтиран и топлоизолиран
  • Проф. Ичевска беше отличена с приза "Читател на годината от 5 до 105"

Кметът на Пловдив Костадин Димитров поздрави и връчи почетен плакет на общината на проф. Татяна Ичевска, която беше отличена с приза "Читател на годината от 5 до 105" на Народна библиотека "Иван Вазов". Освен това градоначалникът се увери, че обновлението на сградата върви по план.

Проф. Ичевска е преподавател по българска литература в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и утвърден литературен изследовател. Освен академичната си дейност, тя е дългогодишен сътрудник на списание "Страница", автор на монографии и десетки научни публикации, посветени на българската литература.

След церемонията кметът, директорът на библиотеката Димитър Минев и проф. Ичевска разгледаха обновената сграда, за да се запознаят с резултатите от изпълнения проект за енергийно обновяване.

"Проектът преобрази библиотеката, която повече от 50 години не беше основно ремонтирана. През тези шест месеца не спряхме да работим и имахме пълен синхрон с изпълнителя. След всички усилия резултатът е отличен - вижда се по усмивките на служителите и читателите", каза Минев.

Сградата е изолирана, с подменена дограма, покривът е ремонтиран и топлоизолиран, ще се монтират фотоволтаици, изградена и нова климатична инсталация.

През януари тази година стартира изпълнението на проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност в НБ "Иван Вазов". Осигурената безвъзмездна финансова рамка от Плана за възстановяване е 2 588 280 лв., а собственото финансиране - 820 000 лв.

Градоначалникът се увери, че обновлението на сградата на библиотеката върви по план.
Градоначалникът се увери, че обновлението на сградата на библиотеката върви по план.
Сградата е изолирана, с подменена дограма, покривът е ремонтиран и топлоизолиран
Сградата е изолирана, с подменена дограма, покривът е ремонтиран и топлоизолиран
Проф. Ичевска заедно с кмета на Пловдив и директора на НБ "Иван Вазов" Димитър Минев
Проф. Ичевска заедно с кмета на Пловдив и директора на НБ "Иван Вазов" Димитър Минев

Кметът на Пловдив поздрави и връчи почетен плакет на общината на читателя на годината - проф. Татяна Ичевска
Градоначалникът се увери, че обновлението на сградата на библиотеката върви по план.
Сградата е изолирана, с подменена дограма, покривът е ремонтиран и топлоизолиран
Проф. Ичевска заедно с кмета на Пловдив и директора на НБ "Иван Вазов" Димитър Минев

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