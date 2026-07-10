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Ивкова: Спешният център в Благоевград трябваше да е готов до 31 октомври, а не е започван

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КАТЯ ИВКОВА СНИМКА: МЗ

Строежът на Център за спешна медицинска помощ в Благоевград, който трябваше да се изгради с европейски средства, три години не е започнал. До 31 октомври тази година е крайният срок за изграждането на новата спешна помощ. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя посети Благоевград преди 3 дни, припомниха от Министерството на здравеопазването във Фейсбук.

"Интересът на гражданите на Благоевград не е защитен. Ще предприемем мерки с областния управител, с директора на Регионалната здравна инспекция в Благоевград, за да сезираме Регионалната дирекция за национален строителен контрол или ще изпратим от София служители на проверка, за да видим какви реални действия можем да предприемем," каза още министър Ивкова.

Тя започва проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ, за да бъде оценен напредъкът по изпълнението им и идентифицирани рисковете пред завършването им, цитира БТА предходно съобщение на МЗ.

Проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" по „Региони в растеж" 2014-2020 г. е започнал в края на 2018 г., е на стойност 163 897 815 лв. По проекта се предвиждаше ремонт и строеж на центрове и филиали за спешна медицинска помощ, както и закупуване на 400 линейки.

КАТЯ ИВКОВА СНИМКА: МЗ

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